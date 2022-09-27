Воздвиження Хреста Господнього — історія, прикмети та заборони свята

У народі це свято називають Воздвиження. Це дуже важливий день у житті вірян.

Related video

27 вересня — одне з найбільших церковних свят — Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього. У народі це свято називають Воздвиження. Його історія сягає глибокої давнини, в першу половину IV століття. Згідно з переказами, мати імператора Костянтина Великого цариця Олена зайнялася в Єрусалимі пошуком хреста, на якому розіп'яли Христа. Під час розкопок знайшли печеру Гробу Господнього, а поряд з нею три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Ісуса, допомогла хвора жінка — вона доторкнулася до нього і отримала зцілення. За іншим переказом, від зіткнення з цим хрестом воскрес померлий, якого несли по вулиці для поховання (звідси і назва Животворящий Хрест).

Цього дня в Україні в кафедральних соборах відбувся обряд спорудження хреста.

Що не можна робити в цей день:

Вважалося, що в цей день не можна братися за нову справу — успіху вона не принесе. Сьогодні не можна працювати, бажано відкласти навіть найпростішу роботу вдома. Заборонено лаятись, сперечатися, лихословити, ображати ближніх, бажати їм зла. Чистими та добрими повинні бути не лише справи, а й думки.

Давні повір'я стверджують, що цього дня не можна ходити до лісу — можна натрапити на змію та постраждати від укусу. У селах на Воздвиження не спускалися навіть у льох.

Цього дня найкраще тримати суворий піст, відмовитися від продуктів тваринного походження.

Прикмети свята:

Закінчилося бабине літо — потепління не чекати до самої весни

Різке похолодання — слід очікувати ранньої весни

Ранкові заморозки обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна та тепла — холод настане нескоро

Якщо у цей день дме північний вітер — до спекотного наступного літа, західний вітер віщує погану погоду влітку

Перелітних птахів уже не видно, отже, будуть тріскучі морози

Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курличуть — то осінь буде теплою