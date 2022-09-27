Слава Каминская рассказала, где находится ее возлюбленный и чем он занимается

Известная певица Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах со своими детьми, а ее бойфренд остался в Украине.

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Украинская звезда Слава Каминская призналась поклонникам в Instagram, что в родной стране ее ждет новый возлюбленный, который сейчас помогает ВСУ быстрее приблизиться к победе. Певица не уточнила, как именно ее мужчина поддерживает бойцов, но призналась, что сильно скучает по нему.

Также Каминская решила высказаться всем хейтерам, которые обвиняют ее за родной язык. Недоброжелатели считают, что певица специально перешла на украинский, чтобы благодаря ему нажиться, так как ранее Слава пела и разговаривала только на русском языке.

[ + – ] Слава Каминская

Слава призналась, что за столько лет работы достаточно уже заработала денег и теперь может записывать песни по душе, а не для прибыли. Звезда заявила, на каком бы языке она не говорила, все равно является гражданкой Украины и хочет быстрее вернуться домой.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как модель Ирина Шейк вступилась за коллегу Эмили Ратаковски, которая выложила снимок, где она с маленьким сыном купается в ванной. Многие обвинили звезду, что такие фото для домашнего просмотра, но не для публики.