Слава Камінська розповіла, де перебуває її коханий і чим він займається

Відома співачка Слава Камінська зараз перебуває в Нідерландах зі своїми дітьми, а її бойфренд залишився в Україні.

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Українська зірка Слава Камінська зізналася шанувальникам у Instagram, що в рідній країні на неї чекає новий коханий, який зараз допомагає ЗСУ швидше наблизитися до перемоги. Співачка не уточнила, як саме її чоловік підтримує бійців, але зізналася, що сумує за ним.

Також Камінська вирішила висловитися до всіх хейтерів, які звинувачують її за рідну мову. Недоброзичливці вважають, що співачка спеціально перейшла на українську, щоб завдяки їй нажитися, оскільки раніше Слава співала та розмовляла лише російською мовою.

[ + – ] Слава Камінська

Слава зізналася, що за стільки років роботи достатньо вже заробила грошей і тепер може записувати пісні для душі, а не для прибутку. Зірка заявила, якою б мовою вона не говорила, все одно є громадянкою України та хоче швидше повернутися додому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як модель Ірина Шейк заступилася за колегу Емілі Ратаковскі, яка виклала знімок, де вона з маленьким сином купається у ванній. Багато хто звинуватив зірку, що такі фото для домашнього перегляду, але не для публіки.