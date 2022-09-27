Глава российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул пост в знак протеста

Режиссер заявил, ушел, потому что Киноакадемия РФ отказалась выдвигать в 2022 году фильм на "Оскар"

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Российский режиссер и глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай ушел со своего поста потому что в 2022 году Киноакадемия РФ решила не выдвигать фильм на премию "Оскар" в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Режиссер, снявший фильмы "Водитель для Веры" и "Вор", номинированный на "Оскар" в 1990-х, заявил в своем письме, что решение Киноакадемии "неправовое", было принято в одностороннем порядке и "через голову оскаровской комиссии".

[ + – ] Павел Чухрай и Владимир Машков на съемках фильма "Вор" Фото: ТАСС

А с членами комитета и с ним самим не советовались и даже не уведомили о таком решении.

"Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", — написал Чухрай в своем обращении и отметил, что с ним вместе комитет покидает режиссер Николай Досталь ("Штрафбат", "Маленький гигант большого секса").

Напомним, в последний раз в фильм из РФ входил в число номинантов на "Оскар" в 2014 году, это был "Левиафан" Андрея Звягинцева.

В 2022 году, после начала войны в Украине, мнения о том, стоит ли отправлять российские фильмы на "Оскар", разделились. Режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что РФ должна выдвинуть фильм, "несмотря на политическую обстановку".

Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков считал, что это смысла не имеет.

В лонг-листе российских фильмов, из которых должны были выбрать номинанта, было 122 картины.

Напомним, когда вторжение РФ в Украину только началось, на "Эхе Москвы" Павел Чухрай высказывался против. "Сегодня я слежу за войной в Украине со стыдом и болью. Утром в ленте новостей я прочел: "В киевском метро, где киевляне прячутся от обстрелов, родился ребенок". К сообщению прилагалось фото родившегося в метро младенца. Радость, что он родился. Но какой мир его ждет? Что же мы творим! Что же ты творишь, Россия!", — писал он. Чухрай с 2016 года является гражданином Мальты.

Примечательно, но Владимир Машков, который сыграл в фильме Чухрая "Вор", напротив, всецело поддерживает политику Путина и даже звал свою дочь, Марию Машкову, вернуться из США на родину. Та, в свою очередь, выступает против войны в Украине и уже заявила, что "ей больно за отца".