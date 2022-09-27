Глава російського оскарівського комітету Павло Чухрай залишив посаду на знак протесту

Режисер заявив, що пішов, тому що Кіноакадемія РФ відмовилася висувати у 2022 році фільм на "Оскар".

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Російський режисер і голова Російського оскарівського комітету Павло Чухрай пішов зі своєї посади, бо у 2022 році Кіноакадемія РФ вирішила не висувати фільм на премію "Оскар" у 2022 році. Про це пише ТАРС.

Режисер, який зняв фільми "Водій для Віри" та "Злодій", номінований на "Оскар" у 1990-х, заявив у своєму листі, що рішення Кіноакадемії "неправове", було ухвалене в односторонньому порядку та "через голову оскарівської комісії".

[ + – ] Павло Чухрай і Володимир Машков на зйомках фільму "Злодій" Фото: ТАСС

А з членами комітету й із ним самим не радилися й навіть не повідомили про таке рішення.

"Хочу повідомити вам, що на знак протесту знімаю із себе обов'язки голови та виходжу зі складу цієї організації", — написав Чухрай у своєму зверненні та зазначив, що з ним разом комітет залишає режисер Микола Досталь ("Штрафбат", "Маленький гігант великого сексу").

Нагадаємо, востаннє фільм із РФ входив до числа номінантів на "Оскар" у 2014 році, це був "Левіафан" Андрія Звягінцева.

2022 року, після початку війни в Україні, думки про те, чи варто відправляти російські фільми на "Оскар", розділилися. Режисери Олексій Учитель і Андрій Кончаловський вважали, що РФ має висунути фільм, "незважаючи на політичну обстановку".

Голова спілки кінематографістів РФ Микита Михалков вважав, що в цьому сенсу немає.

У лонг-листі російських фільмів, із яких мали вибрати номінанта, було 122 картини.

Нагадаємо, коли вторгнення РФ в Україну тільки почалося, на "Ехо Москви" Павло Чухрай висловлювався проти. "Сьогодні я стежу за війною в Україні із соромом і болем. Уранці в стрічці новин я прочитав: "У київському метро, де кияни ховаються від обстрілів, народилася дитина". До повідомлення додалося фото немовляти, яке народилося в метро. Радість, що він народився. Але який світ на нього чекає? Що ж ми творимо! Що ж ти твориш, Росіє!" — писав він. Чухрай із 2016 року є громадянином Мальти.

Цікаво, але Володимир Машков, який зіграв у фільмі Чухрая "Злодій", навпаки, повністю підтримує політику Путіна й навіть кликав свою дочку, Марію Машкову, повернутися зі США на батьківщину. Та, зі свого боку, виступає проти війни в Україні та вже заявила, що їй боляче за батька.