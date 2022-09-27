Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Глава російського оскарівського комітету Павло Чухрай залишив посаду на знак протесту

Павло Чухрай, Оскарівський комітет, фільм злодій, премія оскар, росія
Фото: ТАСС | Режисер Павло Чухрай

Режисер заявив, що пішов, тому що Кіноакадемія РФ відмовилася висувати у 2022 році фільм на "Оскар".

Related video

Російський режисер і голова Російського оскарівського комітету Павло Чухрай пішов зі своєї посади, бо у 2022 році Кіноакадемія РФ вирішила не висувати фільм на премію "Оскар" у 2022 році. Про це пише ТАРС.

Режисер, який зняв фільми "Водій для Віри" та "Злодій", номінований на "Оскар" у 1990-х, заявив у своєму листі, що рішення Кіноакадемії "неправове", було ухвалене в односторонньому порядку та "через голову оскарівської комісії".

Павло Чухрай, фільм злодій, оскарівський комітет, премія оскар, росія Fullscreen
Павло Чухрай і Володимир Машков на зйомках фільму "Злодій"
Фото: ТАСС

А з членами комітету й із ним самим не радилися й навіть не повідомили про таке рішення.

"Хочу повідомити вам, що на знак протесту знімаю із себе обов'язки голови та виходжу зі складу цієї організації", — написав Чухрай у своєму зверненні та зазначив, що з ним разом комітет залишає режисер Микола Досталь ("Штрафбат", "Маленький гігант великого сексу").

Нагадаємо, востаннє фільм із РФ входив до числа номінантів на "Оскар" у 2014 році, це був "Левіафан" Андрія Звягінцева.

2022 року, після початку війни в Україні, думки про те, чи варто відправляти російські фільми на "Оскар", розділилися. Режисери Олексій Учитель і Андрій Кончаловський вважали, що РФ має висунути фільм, "незважаючи на політичну обстановку".

Голова спілки кінематографістів РФ Микита Михалков вважав, що в цьому сенсу немає.

У лонг-листі російських фільмів, із яких мали вибрати номінанта, було 122 картини.

Нагадаємо, коли вторгнення РФ в Україну тільки почалося, на "Ехо Москви" Павло Чухрай висловлювався проти. "Сьогодні я стежу за війною в Україні із соромом і болем. Уранці в стрічці новин я прочитав: "У київському метро, де кияни ховаються від обстрілів, народилася дитина". До повідомлення додалося фото немовляти, яке народилося в метро. Радість, що він народився. Але який світ на нього чекає? Що ж ми творимо! Що ж ти твориш, Росіє!" — писав він. Чухрай із 2016 року є громадянином Мальти.

Цікаво, але Володимир Машков, який зіграв у фільмі Чухрая "Злодій", навпаки, повністю підтримує політику Путіна й навіть кликав свою дочку, Марію Машкову, повернутися зі США на батьківщину. Та, зі свого боку, виступає проти війни в Україні та вже заявила, що їй боляче за батька.