28 сентября 2022 года: Никита осенний - что нельзя делать в этот день
Сегодня лучше не гулять у водоемов.
Что случилось в этот день?
28 сентября православная церковь вспоминает великомученика Никиту Готского. В народе этот день называют Никитой осенним. Он считается покровителем птиц и защитником детей от болезней. На Никиту по поведению птиц прогнозировали погоду на ближайшее будущее.
В мире 28 сентября отмечают день борьбы против бешенства и Международный день правовых знаний.
Что нельзя делать 28 сентября?
► ходить к водоемам
► выносить из дома ценные вещи
Народные поверья и приметы:
► хороший день для дальних поездок
► съел сегодня репу — весь год зубы не будут болеть
► если на Никиту гусь пропал — его водяной забрал
► знахари лечили на Никиту детей от болезней
► сегодня нужно умыться крещенской водой
День ангела празднуют:
Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот
Кто родился 28 сентября?
551 до н. э. — Конфуций, китайский философ и мыслитель ("Беседы и суждения" и др.)
1934 — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель
А также в этот день:
1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард
2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода