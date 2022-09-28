28 сентября 2022 года: Никита осенний - что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше не гулять у водоемов.

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Что случилось в этот день?

28 сентября православная церковь вспоминает великомученика Никиту Готского. В народе этот день называют Никитой осенним. Он считается покровителем птиц и защитником детей от болезней. На Никиту по поведению птиц прогнозировали погоду на ближайшее будущее.

В мире 28 сентября отмечают день борьбы против бешенства и Международный день правовых знаний.

Что нельзя делать 28 сентября?

► ходить к водоемам

► выносить из дома ценные вещи

Народные поверья и приметы:

► хороший день для дальних поездок

► съел сегодня репу — весь год зубы не будут болеть

► если на Никиту гусь пропал — его водяной забрал

► знахари лечили на Никиту детей от болезней

► сегодня нужно умыться крещенской водой

День ангела празднуют:

Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот

Кто родился 28 сентября?

551 до н. э. — Конфуций, китайский философ и мыслитель ("Беседы и суждения" и др.)

1934 — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель

А также в этот день:

1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард

2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода