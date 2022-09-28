28 вересня 2022 року: Микита осінній — що не можна робити цього дня

Сьогодні краще не гуляти біля водойм.

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Що сталося цього дня?

28 вересня православна церква згадує великомученика Микиту Готського. У народі цей день називають Микитою осіннім. Він вважається покровителем птахів і захисником дітей від хвороб. На Микиту за поведінкою птахів прогнозували погоду на найближче майбутнє.

У світі 28 вересня відзначають день боротьби проти сказу та Міжнародний день правових знань.

Що не можна робити 28 вересня?

► ходити до водойм

► виносити з дому цінні речі

Народні повір'я і прикмети:

► гарний день для далеких поїздок

► з'їв сьогодні ріпу — весь рік зуби не болітимуть

► якщо на Микиту гусак пропав — його водяний забрав

► знахарі лікували на Микиту дітей від хвороб

► сьогодні потрібно вмитися водохресною водою

День ангела святкують:

Людмила, Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот

Хто народився 28 вересня?

551 р. до н. е. — Конфуцій, китайський філософ і мислитель ("Бесіди і судження" та ін.)

1934 — Бріжіт Бардо, французька кіноакторка, співачка, фотомодель

А також у цей день:

1618 — у Брюсселі відкрито перший у світі ломбард

2009 — індійським космічним апаратом Chandrayaan-1 на Місяці виявлено воду