28 вересня 2022 року: Микита осінній — що не можна робити цього дня
Сьогодні краще не гуляти біля водойм.
Що сталося цього дня?
28 вересня православна церква згадує великомученика Микиту Готського. У народі цей день називають Микитою осіннім. Він вважається покровителем птахів і захисником дітей від хвороб. На Микиту за поведінкою птахів прогнозували погоду на найближче майбутнє.
У світі 28 вересня відзначають день боротьби проти сказу та Міжнародний день правових знань.
Що не можна робити 28 вересня?
► ходити до водойм
► виносити з дому цінні речі
Народні повір'я і прикмети:
► гарний день для далеких поїздок
► з'їв сьогодні ріпу — весь рік зуби не болітимуть
► якщо на Микиту гусак пропав — його водяний забрав
► знахарі лікували на Микиту дітей від хвороб
► сьогодні потрібно вмитися водохресною водою
День ангела святкують:
Людмила, Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот
Хто народився 28 вересня?
551 р. до н. е. — Конфуцій, китайський філософ і мислитель ("Бесіди і судження" та ін.)
1934 — Бріжіт Бардо, французька кіноакторка, співачка, фотомодель
А також у цей день:
1618 — у Брюсселі відкрито перший у світі ломбард
2009 — індійським космічним апаратом Chandrayaan-1 на Місяці виявлено воду