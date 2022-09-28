В Португалии открыли ресторан, где готовят на солнечных зеркалах

Правда отобедать в нем можно будет только в солнечную погоду

Related video

В португальском Лиссабоне открыли ресторан, где еду будут готовить с использованием солнечной энергии, на специальных зеркалах. Ресторан получил название Solar Kitchen. Об этом пишет Jornal De Humaita.

Уникальное заведение открыли каталонский дизайнер Марти Гише и финский кулинар Анто Мелесниеми. В 2011 году они уже открыли подобное заведение в Хельсинки. Двенадцать лет спустя эта инициатива, которая приобрела новую актуальность в условиях нынешнего энергетического кризиса, возвращается.

[ + – ] В Solar Kitchen готовят на солнечных плитах Фото: Solar Kitchen

Переосмысливая концепцию еды и напитков по отношению к природе, ресторан Solar Kitchen основывается на концепции кухни, где еда готовится с использованием альтернативной энергии: солнца.

"Приготовление пищи на солнце полностью отличается от традиционной кухни. Это происходит на открытом воздухе, в солнцезащитных очках, в зависимости от погоды и требует гибкости не только от шеф-повара, но и от посетителей", — поделился Марти Гише.

А шеф-повар отмечает, что концентрация солнечного тепла влияет на пищу и положительно влияет на текстуру и вкус.

[ + – ] В Solar Kitchen готовят на солнечных плитах и в солнечных очках Фото: Solar Kitchen

Впрочем, работать ресторан будет не только в солнечную погоду. Когда солнце будет ярким – в меню появится барбекю, если оно спрячется за тучами – клиентам предложат салаты и прочие блюда, которые можно приготовить без солнца.

Солнечный ресторан уже путешествовал по миру, открываясь после Финляндии в Швеции, Японии, на Аляске и Израиле.

[ + – ] Solar Kitchen в Хельсинки Фото: Solar Kitchen

Теперь подошла очередь Лиссабона. В ресторане отмечают, что визит к ним – это приключение, ведь если погода изменится, изменится и меню, так что все будет зависеть от изменчивой погоды.

Концепция приготовления пищи на специальных зеркалах – не нова. Этот способ активно используется в высокогорном Тибете.

[ + – ] Солнечная плита в Тибете Фото: соцсети

Солнце там настолько агрессивное, что закипятить чайник можно на специальной солнечной плите за считанные минуты. Таким образом местные жители экономят дрова.

Ранее в Лондоне наградили лучшие рестораны мира. Чести удостоились 50 заведений. А на первом месте оказался ресторан Geranium в Копенгагене.