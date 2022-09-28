У Португалії відкрили ресторан, де готують на сонячних дзеркалах

Щоправда, пообідати в ньому можна буде тільки в сонячну погоду.

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У португальському Лісабоні відкрили ресторан, де їжу готуватимуть з використанням сонячної енергії, на спеціальних дзеркалах. Ресторан отримав назву Solar Kitchen. Про це пише Jornal De Humaita.

Унікальний заклад відкрили каталонський дизайнер Марті Гіше та фінський кулінар Анто Мелесніємі. У 2011 році вони вже відкрили подібний заклад у Гельсінкі. Через дванадцять років ця ініціатива, яка набула нової актуальності в умовах нинішньої енергетичної кризи, повертається.

[ + – ] У Solar Kitchen готують на сонячних плитах Фото: Solar Kitchen

Переосмислюючи концепцію їжі та напоїв стосовно природи, ресторан Solar Kitchen ґрунтується на концепції кухні, де їжа готується з використанням альтернативної енергії: сонця.

"Приготування їжі на сонці повністю відрізняється від традиційної кухні. Це відбувається на відкритому повітрі, у сонцезахисних окулярах, залежно від погоди і потребує гнучкості не лише від шеф-кухаря, а й від відвідувачів", — сказав Марті Гіше.

А шеф-кухар зазначає, що концентрація сонячного тепла впливає на їжу та позитивно впливає на текстуру та смак.

[ + – ] У Solar Kitchen готують на сонячних плитах і в сонячних окулярах Фото: Solar Kitchen

Утім, працюватиме ресторан не лише в сонячну погоду. Коли сонце буде яскравим — у меню з'явиться барбекю, якщо воно сховається за хмарами — клієнтам запропонують салати й інші страви, які можна приготувати без сонця.

Сонячний ресторан уже мандрував світом, відкриваючись після Фінляндії у Швеції, Японії, на Алясці й Ізраїлі.

[ + – ] Solar Kitchen в Гельсінкі Фото: Solar Kitchen

Тепер настала черга Лісабона. У ресторані зазначають, що візит до них — це пригода, адже якщо погода зміниться, зміниться і меню, то все залежатиме від мінливої погоди.

Концепція приготування їжі на спеціальних дзеркалах — не нова. Цей спосіб активно використовується у високогірному Тибеті.

[ + – ] Сонячна плита в Тибеті Фото: соцсети

Сонце там настільки агресивне, що закип'ятити чайник можна на спеціальній сонячній плиті за лічені хвилини. Так місцеві жителі економлять дрова.

Раніше в Лондоні нагородили найкращі ресторани світу. Честі удостоїлися 50 закладів. А на першому місці опинився ресторан Geranium у Копенгагені.