Принц Гарри и Меган Маркл наняли для охраны экс-полицейского, который довел жену до суицида

Мужчина избежал тюремного срока только потому, что сам позвонил в службу экстренной медеицинской помощи.

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Принц Гарри и Меган Маркл во время своего визита в Великобританию незадолго до смерти королевы наняли для охраны человека, который чуть не убил собственную супругу, пишет The Sun. Мужчину заметили рядом с автомобилем Меган и Гарри, когда они покидали Фрогмор и ехали на лондонский вокзал Юстон. 204-сантиметровый темнокожий охранник закрыл дверь Range Rover и сел за руль, увозя пару.

Как выяснили журналисты, мужчину зовут Пере Даобри. Ему 51 год, и он 12 лет работал в службе столичной полиции (Metropolitan Police). В сентябре 2016 года Добри был осужден Магистратским судом Колчестера за нападение на свою жену Сару Джей, бывшего сержанта полиции Эссекса, после того, как она заявила, что больше не любит его. Он едва не задушил жену, остановившись за несколько секунд до трагического финала.

[ + – ] Пере Даобри и Сара Джей были в браке два года

Мужчина избежал тюремного заключения только потому, что он позвонил в службу экстренной помощи и признался в своем преступлении, а его жена позже покончила жизнь самоубийством, назвав его "сумасшедшим".

То, что Меган Маркл, которая выступает против насилия и борется за права женщин, наняла этого человека, немало удивило тех, кто был знаком с историей Сары и Пере.

"Его жена Сара пережила с ним действительно травмирующее время, и я уверен, что если бы Меган и Гарри знали всю историю, им было бы совсем некомфортно, если бы он был их телохранителем. Пере ужасно обращался с Сарой, и ей пришлось дважды убегать через окно, чтобы спастись от него. Я действительно не думаю, что Гарри и Меган хотели бы, чтобы кто-то вроде него охранял их", – говорят источники.

Даобри напал на Сару в 2015 году после того, как она предложила ему пойти в спортзал, чтобы успокоиться после ссоры. Он душил ее, пока женщина не потеряла сознание. Увидев, что натворил, он позвонил в службу экстренной помощи и признался, что хотел задушить супругу. Этот поступок и стал тем обстоятельством, которое помогло ему избежать тюремного срока.

на суде он утверждал, что использовал одобренный полицией удушающий прием, чтобы помешать миссис Джей принять излишнее количество антидепрессантов, и не собирался ее убивать. В итоге он был приговорен к 12-недельному условному тюремному заключению и 200 часам общественных работ.

Однако Сара была возмущена тем, что абьюзер отделался легким испугом.

"Я страдала от рук этого сумасшедшего два года. Я опустошена, что он не за решеткой. Он заслуживает этого. Для любого мужчины это ужасно, а для полицейского то, что он сделал, возмутительно. Он чуть не убил меня", – жаловалась она.

Отношения супругов испортились за полгода до этого, а причиной послужила поездка Даобри в Австралию. Когда он вернулся домой, то, по словам его жены, стал совершенно другим.

"Когда он вернулся, я не узнала в нем того же человека. Я сказала ему, что не люблю его и не признаю в нем человека, за которого вышла замуж. Он разозлился, встал с кровати, пошел в конец комнаты и был очень взволнован, и я помню, как сказала: "Иди в спортзал", чтобы отвлечь его. Он кричал на меня и подошел ко мне, но я пыталась убежать. Он схватил меня, и я не знаю, толкнул меня, или я упала, но следующее, что я помню, я лежала на спине между кроватью и стеной. Мои ноги были в воздухе, и меня держали за горло. Я изо всех сил пыталась дышать", – вспоминала женщина.

По ее словам, до встречи с Пере она была сильной, уверенной в себе, способной женщиной.

"Я никогда не могла представить себя жертвой домашнего насилия. Я была напугана, изолирована, и мне не к кому было обратиться", – подчеркивала она.

Сара не смогла справиться с депрессией и посттравматическим расстройством, покончив с собой.

Теперь у СМИ возникает вопрос, знали ли Меган и Гарри об этой истории, и если да, то почему наняли человека, поведение которого нивелирует все то, что пропагандирует герцогиня Сассекская.

Ранее Сассексы уже попали в скандал, наняв охранника с криминальным прошлым.