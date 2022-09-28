Принц Гаррі та Меган Маркл найняли для охорони експоліцейського, який довів дружину до суїциду

Чоловік уникнув тюремного терміну лише тому, що сам зателефонував до служби екстреної медичної допомоги.

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Принц Гаррі та Меган Маркл під час свого візиту до Великобританії незадовго до смерті королеви найняли для охорони людину, яка мало не вбила власну дружину, пише The Sun. Чоловіка помітили поряд із автомобілем Меган і Гаррі, коли вони залишали Фрогмор і їхали на лондонський вокзал Юстон. 204-сантиметровий темношкірий охоронець зачинив двері Range Rover і сів за кермо, забираючи пару.

Як з'ясували журналісти, чоловіка звуть Пере Даобрі. Йому 51 рік, і він 12 років працював у службі столичної поліції (Metropolitan Police). У вересні 2016 року Добрі був засуджений Магістратським судом Колчестера за напад на свою дружину Сару Джей, колишнього сержанта поліції Ессекса, після того, як вона заявила, що більше не кохає його. Він мало не задушив дружину, зупинившись за кілька секунд до трагічного фіналу.

[ + – ] Пере Даобрі та Сара Джей були одружені два роки

Чоловік уникнув тюремного ув'язнення тільки тому, що він зателефонував у службу екстреної допомоги та зізнався у своєму злочині, а його дружина пізніше наклала на себе руки, назвавши його "божевільним".

Те, що Меган Маркл, яка виступає проти насильства та бореться за права жінок, найняла цю людину, чимало здивувало тих, хто був знайомий із історією Сари та Пере.

"Його дружина Сара пережила з ним час, який справді травмував її, і я впевнений, що якби Меган і Гаррі знали всю історію, їм було б зовсім некомфортно, якби він був їхнім охоронцем. Пере жахливо поводився із Сарою, і їй довелося двічі тікати через вікно, щоб врятуватися від нього. Я дійсно не думаю, що Гаррі та Меган хотіли б, щоб хтось на кшталт нього охороняв їх", — кажуть джерела.

Даобрі напав на Сару у 2015 році після того, як вона запропонувала йому піти в спортзал, щоб заспокоїтися після сварки. Він душив її, доки жінка не знепритомніла. Побачивши, що накоїв, він зателефонував до служби екстреної допомоги та зізнався, що хотів задушити дружину. Цей вчинок і став тією обставиною, яка допомогла йому уникнути тюремного терміну.

На суді він стверджував, що використав схвалений поліцією задушливий прийом, щоб завадити місіс Джей прийняти зайву кількість антидепресантів і не збирався її вбивати. У результаті він був засуджений до 12-тижневого умовного ув'язнення та 200 годин громадських робіт.

Однак Сара була обурена тим, що аб'юзер відбувся легким переляком.

"Я страждала від рук цього божевільного два роки. Я спустошена, що він не за ґратами. Він заслуговує на це. Для будь-якого чоловіка це жахливо, а для поліцейського те, що він зробив, обурливо. Він мало не вбив мене", — скаржилася вона.

Стосунки подружжя зіпсувалися за пів року до цього, а причиною стала поїздка Даобрі в Австралію. Коли він повернувся додому, то, за словами його дружини, став зовсім іншим.

"Коли він повернувся, я не впізнала в ньому того ж чоловіка. Я сказала йому, що не кохаю його та не впізнаю в ньому людину, за яку вийшла заміж. Він розлютився, підвівся з ліжка, пішов у кінець кімнати й був дуже схвильований, і я пам'ятаю, як сказала: "Йди в спортзал", — щоб відволікти його. Він кричав на мене та підійшов до мене, але я намагалася втекти. Він схопив мене, і я не знаю, штовхнув мене, або я впала, але наступне, що я пам'ятаю, я лежала на спині між ліжком і стіною. Мої ноги були в повітрі, і мене тримали за горло. Я щосили намагалася дихати", — згадувала жінка.

За її словами, до зустрічі з Пере вона була сильною, впевненою в собі, здібною жінкою.

"Я ніколи не могла уявити себе жертвою домашнього насильства. Я була налякана, ізольована, і мені не було до кого звернутися", — наголошувала вона.

Сара не змогла впоратися з депресією та посттравматичним розладом, наклавши на себе руки.

Тепер у ЗМІ виникає питання, чи знали Меган і Гаррі про цю історію, і якщо так, то чому найняли людину, поведінка якої нівелює все те, що пропагує герцогиня Сассекська.

Раніше Сассекси вже потрапили в скандал, найнявши охоронця з кримінальним минулим.