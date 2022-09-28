Cтарший брат Бориса Моисеева побоялся прилететь на похороны в Москву: "Я еще жить хочу!"

По словам родственника, он не желает участвовать в "войнах" за наследство артиста

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82-летний Маркс Толкач, который приходится старшим братом певцу Борису Моисееву, умершему на днях в Москве, отказался провести родственника в последний путь. Толкач уже много лет проживает в Канаде, но даже смерть младшего брата Бориса не стала поводом для пенсионера хоть на несколько дней вернуться на историческую родину.

Свой отказ лететь в Москву на похороны Маркс Толкач объяснил, что не желает "получить кирпичом по голове". Он всерьез подозревает, что охотники за наследством Бориса (в частности, у певца есть несколько квартир в Москве) запросто спровадят и его на тот свет. Толкач не желает ввязываться ни в какие войны за наследство Бориса Моисеева, но при этом отметил, что очень любил младшего брата, хотя последние полтора года практически не общался с ним.

Известно также, что организацию похорон Бориса Моисеева взяла на себя еще одна знаменитость – Алла Пугачева, которую много лет связывали дружеские узы с певцом.

Ранее Фокус сообщал, что Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет в Москве.