Старший брат Бориса Мойсеєва побоявся прилетіти на похорон до Москви: "Я ще хочу жити!"

За словами родича, він не бажає брати участь у "війнах" за спадок артиста

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82-річний Маркс Толкач, старший брат співака Бориса Мойсеєва, який помер днями в Москві, відмовився провести родича в останню путь. Толкач вже багато років проживає в Канаді, але навіть смерть молодшого брата Бориса не стала приводом для пенсіонера хоч на кілька днів повернутися на історичну батьківщину.

Свою відмову летіти до Москви на похорон Маркс Толкач пояснив, що не бажає "отримати цеглою по голові". Він серйозно підозрює, що мисливці за спадком Бориса (зокрема, співак має кілька квартир у Москві) запросто спровадять і його на той світ. Толкач не бажає вплутуватися в жодні війни за спадок Бориса Мойсеєва, але водночас зазначив, що дуже любив молодшого брата, хоча останні півтора року практично не спілкувався з ним.

Відомо також, що організацію похорону Бориса Мойсеєва взяла на себе ще одна знаменитість — Алла Пугачова, яку багато років пов'язували дружні стосунки зі співаком.

Раніше Фокус повідомляв, що Борис Моїсеєв помер у віці 68 років у Москві.