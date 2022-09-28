Взрыв цвета. Алессандра Амбросио прогулялась по Милану в ярком костюме (видео)

Яркий наряд выделил Алессандру из многочисленной толпы гостей модного мероприятия.

Related video

41-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио посетила недлелю моды в Милане, где не только участвовала в показах, но и радовала многочисленных модных критиков своими образами, посещая различные мероприятия и демонстрируя безупречный вкус.

За неделю Алессандра сменила немало нарядов, начиная от аристократических Armani, Alberta Ferretti и Missoni и заканчивая легкими, яркими и даже провокативными ансамблями от Versace и Dolce & Gabbana. Однако особенно невероятно она выглядела в костюме от Moschino.

Кожаный комплект, состоящий из мини-юбки, топа и куртки-косухи с абстрактным разноцветным рисунком от Moschino знаменитость дополнила не менее яркими босоножками на платформе и шпильке.

Образ она дополнила колье с подвесками в виде букв с названием бренда, шелковым платком, повязав его на волосы, собранные в хвост, зеленой кожанной сумочкой на золотой цепочке и солнцезащитными очками в оправе такого же цвета.

Ранее Алессандра поразила гостей миланской недели моды роскошным аутфитом. Она появилась в розовой мини-юбке, в розовой с алым отливом блузке и ажурных ярких босоножках на каблуке.