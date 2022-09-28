Вибух кольору. Алессандра Амброзіо прогулялася Міланом у яскравому костюмі (відео)

Яскраве вбрання виділило Алессандру із численного натовпу гостей модного заходу.

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41-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо відвідала тиждень моди в Мілані, де не лише брала участь у показах, а й радувала численних модних критиків своїми образами, відвідуючи різноманітні заходи та демонструючи бездоганний смак.

За тиждень Алессандра змінила чимало нарядів, починаючи від аристократичних Armani, Alberta Ferretti та Missoni та закінчуючи легкими, яскравими та навіть провокативними ансамблями від Versace та Dolce & Gabbana. Однак особливо неймовірно вона виглядала у костюмі від Moschino.

Шкіряний комплект, що складається з мініспідниці, топу та куртки-косухи з абстрактним різнокольоровим малюнком від Moschino знаменитість доповнила не менш яскравими босоніжками на платформі та шпильці.

Образ вона доповнила кольє з підвісками у вигляді букв з назвою бренду, шовковою хусткою, пов'язавши його на волосся, зібране в хвіст, зеленою шкіряною сумочкою на золотому ланцюжку та сонцезахисними окулярами в оправі такого ж кольору.

Раніше Алессандра вразила гостей міланського тижня моди розкішним аутфітом. Вона з'явилася в рожевій мініспідниці, в рожевій з яскраво-червоним відливом блузці і ажурних яскравих босоніжках на підборах.