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Стиль жизни

Дочь Умы Турман стала звездой рекламной кампании Calvin Klein

майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein, нижнее белье
Фото: Calvin Klein | Майя Хоук - дочь Умы Турман и Итана Хоука

Майя Хоук прославилась, снявшись в культовом сериале "Очень странные дела"

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24-летняя Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука стала главной звездой нового реклманого кампейна Calvin Klein, спустя 40 лет после того, как ее мать сама дебютирвоала в качестве модели. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Очень странные дела" перешла в модельную индустрию. До нее моделями Calvin Klein становились Кендалл Дженнер, Джастин Бибер, сестры Кардашьян, а также Кейт Мосс и Марк Уолберг. А в 1980-х Брук Шилдс рекламировала джинсы Calvin Klein.

Фотографии Майи, демонстрирующей нижнее белье новой кампании Calvins Or Nothing были опубликованы во вторник.

майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein Fullscreen
Фото: Calvin Klein
майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein Fullscreen
Фото: Calvin Klein
майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein Fullscreen
Фото: Calvin Klein
майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein
майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein
майя хоук, дочь ума турман, дочь итан хоук, кальвин кляйн, Calvin Klein

Ее мама, 52-летняя Ума, начала свою карьеру фотомодели в 1980-х годах в возрасте 15 лет, когда подписала контракт с Click Models в Нью-Йорке.

Ума работала на подиуме у нескольких дизайнеров и в конце концов попала на обложку Vogue, прежде чем заняться актерским мастерством.

Впрочем, Майя начала свою карьеру в шоу-бизнесе все же позже Умы Турман. Она снималась с отцом Итаном Хоуком в мини-сериале "Хороший" в 2020 году, а дебютировала в сериале "Маленькие женщины" в 2017-м.

В 2022-м Майя снимется вместе с матерью в триллере "Комната убийц".

Хотя сам квентин тарантино мечтал снять Майю и Уму в третьей части "Убить Билла". Он даже называл эту идею "захватывающей", но пока дальше планов эта идея не пошла.

Ранее Майя рассказывала, что считает учителем в актерском деле своего отца, актера Итана Хоука.

Она признавалась, что он всегда учил ее, как лучше вести себя перед камерой.