Дочь Умы Турман стала звездой рекламной кампании Calvin Klein

Майя Хоук прославилась, снявшись в культовом сериале "Очень странные дела"

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24-летняя Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука стала главной звездой нового реклманого кампейна Calvin Klein, спустя 40 лет после того, как ее мать сама дебютирвоала в качестве модели. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Очень странные дела" перешла в модельную индустрию. До нее моделями Calvin Klein становились Кендалл Дженнер, Джастин Бибер, сестры Кардашьян, а также Кейт Мосс и Марк Уолберг. А в 1980-х Брук Шилдс рекламировала джинсы Calvin Klein.

Фотографии Майи, демонстрирующей нижнее белье новой кампании Calvins Or Nothing были опубликованы во вторник.

Фото: Calvin Klein Фото: Calvin Klein Фото: Calvin Klein

Ее мама, 52-летняя Ума, начала свою карьеру фотомодели в 1980-х годах в возрасте 15 лет, когда подписала контракт с Click Models в Нью-Йорке.

Ума работала на подиуме у нескольких дизайнеров и в конце концов попала на обложку Vogue, прежде чем заняться актерским мастерством.

Впрочем, Майя начала свою карьеру в шоу-бизнесе все же позже Умы Турман. Она снималась с отцом Итаном Хоуком в мини-сериале "Хороший" в 2020 году, а дебютировала в сериале "Маленькие женщины" в 2017-м.

В 2022-м Майя снимется вместе с матерью в триллере "Комната убийц".

Хотя сам квентин тарантино мечтал снять Майю и Уму в третьей части "Убить Билла". Он даже называл эту идею "захватывающей", но пока дальше планов эта идея не пошла.

Ранее Майя рассказывала, что считает учителем в актерском деле своего отца, актера Итана Хоука.

Она признавалась, что он всегда учил ее, как лучше вести себя перед камерой.