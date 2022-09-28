Дочка Уми Турман стала зіркою рекламної кампанії Calvin Klein

Мая Гоук прославилася, знявшись у культовому серіалі "Дивні дива"

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24-річна Мая Гоук, дочка Уми Турман та Ітана Гоука стала головною зіркою нового рекламного кампейна Calvin Klein, через 40 років після того, як її мати сама дебютувала як модель. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Дивні дива" перейшла у модельну індустрію. До неї моделями Calvin Klein ставали Кендалл Дженнер, Джастін Бібер, сестри Кардаш'ян, а також Кейт Мосс і Марк Волберг. А у 1980-х Брук Шилдс рекламувала джинси Calvin Klein.

Фотографії Маї, що демонструють спідню білизну нової кампанії Calvins Or Nothing, опубліковані у вівторок.

Фото: Calvin Klein Фото: Calvin Klein Фото: Calvin Klein

Її мама, 52-річна Ума, розпочала свою кар'єру фотомоделі у 1980-х роках у віці 15 років, коли підписала контракт із Click Models у Нью-Йорку.

Ума працювала на подіумі у кількох дизайнерів і врешті-решт потрапила на обкладинку Vogue, перш ніж зайнятися акторською майстерністю.

Втім, Мая розпочала свою кар'єру в шоубізнесі все ж таки пізніше Уми Турман. Вона знімалася з батьком Ітаном Гоуком у мінісеріалі "Хороший" у 2020 році, а дебютувала у серіалі "Маленькі жінки" у 2017-му.

2022-го Мая зніметься разом із матір'ю в трилері "Кімната вбивць".

Хоча сам Квентін Тарантіно мріяв зняти Маю та Уму у третій частині "Вбити Білла". Він навіть називав цю ідею "захопливою", але поки далі планів ця ідея не пішла.

Раніше Мая розповідала, що вважає учителем у акторській справі свого батька, актора Ітана Гоука.

Вона зізнавалася, що він завжди вчив її, як краще поводитися перед камерою.