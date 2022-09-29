29 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя целоваться — считалось, что это может привести к разлуке, а также не желательно начинать новые дела.
Что случилось в этот день?
29 сентября православная церковь вспоминает мученицу Людмилу, княгиню Чешскую и Евфимию Всехвальную.
В мире отмечают день сердца и всемирный день здоровья сетчатки глаза.
Свой профессиональный праздник отмечают врачи-отоларингологи.
Также 29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра
Что нельзя делать 29 сентября?
► целоваться — считается, что это приведет к разлуке
► начинать новые дела — не будет успеха
► брать в бане чужой веник — можно заболеть
Народные поверья и приметы:
► звезды утром мерцают — к перемене погоды
► галки в стаю собираются — к ясной погоде
► плюсовая температура за окном — к теплой затяжной осени
► чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться
► все сны вещие и исполнятся в скором времени
День ангела празднуют:
Михалина, Михаил, Виктор, Евфимия, Иосиф, Киприан, Людмила, Прокопий и Ренат
Кто родился 29 сентября?
1571 — Микеланджело Меризи да Караваджо, итальянский живописец
1845 — Иван Карпенко-Карый, украинский писатель ("Наймичка", "Бесталанная" и др.)
1866 — Михаил Грушевский, украинский историк, политик, общественный деятель, 1-й председатель Украинской Центральной Рады (1917—1918)
1976 — Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины
1989 — Евгений Коноплянка, украинский футболист
А также в этот день:
1650 — Генри Робинсон (Henry Robinson) открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство
1897 — впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе, в театре "Олимпо", на премьере спектакля "Креольский суд"
1916 — Джон Рокфеллер, основатель компании "Standard Oil", стал первым в мире бизнесменом-миллиардером