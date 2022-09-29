29 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя целоваться — считалось, что это может привести к разлуке, а также не желательно начинать новые дела.

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Что случилось в этот день?

29 сентября православная церковь вспоминает мученицу Людмилу, княгиню Чешскую и Евфимию Всехвальную.

В мире отмечают день сердца и всемирный день здоровья сетчатки глаза.

Свой профессиональный праздник отмечают врачи-отоларингологи.

Также 29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра

Что нельзя делать 29 сентября?

► целоваться — считается, что это приведет к разлуке

► начинать новые дела — не будет успеха

► брать в бане чужой веник — можно заболеть

Народные поверья и приметы:

► звезды утром мерцают — к перемене погоды

► галки в стаю собираются — к ясной погоде

► плюсовая температура за окном — к теплой затяжной осени

► чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться

► все сны вещие и исполнятся в скором времени

День ангела празднуют:

Михалина, Михаил, Виктор, Евфимия, Иосиф, Киприан, Людмила, Прокопий и Ренат

Кто родился 29 сентября?

1571 — Микеланджело Меризи да Караваджо, итальянский живописец

1845 — Иван Карпенко-Карый, украинский писатель ("Наймичка", "Бесталанная" и др.)

1866 — Михаил Грушевский, украинский историк, политик, общественный деятель, 1-й председатель Украинской Центральной Рады (1917—1918)

1976 — Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины

1989 — Евгений Коноплянка, украинский футболист

А также в этот день:

1650 — Генри Робинсон (Henry Robinson) открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство

1897 — впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе, в театре "Олимпо", на премьере спектакля "Креольский суд"

1916 — Джон Рокфеллер, основатель компании "Standard Oil", стал первым в мире бизнесменом-миллиардером