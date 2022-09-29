29 вересня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна цілуватися — вважалося, що це може призвести до розлуки, а також не бажано розпочинати нові справи.

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Що сталося цього дня?

29 вересня православна церква згадує мученицю Людмилу, княгиню Чеську та Євфимію Всехвальну.

У світі відзначають день серця та всесвітній день здоров'я сітківки ока.

Своє професійне свято відзначають лікарі-отоларингологи.

Також 29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру

Що не можна робити 29 вересня?

► цілуватися — вважається, що це призведе до розлуки

► розпочинати нові справи — не буде успіху

► брати в лазні чужий віник — можна захворіти

Народні повір'я та прикмети:

► зірки вранці мерехтять — до зміни погоди

► збираються галки в зграю — до ясної погоди

► плюсова температура за вікном — до теплої затяжної осені

► що тепліше й сухіше буде на Єфимію, тим пізніше настане зима, а сильних холодів можна не боятися

► усі сни віщі та виповняться незабаром

День ангела святкують:

Михайлина, Михайло, Віктор, Євфимія, Йосип, Кіпріан, Людмила, Прокопій і Ренат

Хто народився 29 вересня?

1571 — Мікеланджело Мерізі да Караваджо, італійський художник

1845 — Іван Карпенко-Карий, український письменник ("Наймичка", "Бесталанна" й ін.)

1866 — Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради (1917-1918)

1976 — Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України

1989 — Євген Коноплянка, український футболіст

А також у цей день:

1650 — Генрі Робінсон (Henry Robinson) відкрив у Лондоні перше у світі шлюбне агентство

1897 — вперше виконано танго. Сталося це в Буенос-Айресі, у театрі "Олімпо", на прем'єрі вистави "Креольський суд"

1916 — Джон Рокфеллер, засновник компанії Standard Oil, став першим у світі бізнесменом-мільярдером