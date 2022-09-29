29 вересня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна цілуватися — вважалося, що це може призвести до розлуки, а також не бажано розпочинати нові справи.
Що сталося цього дня?
29 вересня православна церква згадує мученицю Людмилу, княгиню Чеську та Євфимію Всехвальну.
У світі відзначають день серця та всесвітній день здоров'я сітківки ока.
Своє професійне свято відзначають лікарі-отоларингологи.
Також 29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру
Що не можна робити 29 вересня?
► цілуватися — вважається, що це призведе до розлуки
► розпочинати нові справи — не буде успіху
► брати в лазні чужий віник — можна захворіти
Народні повір'я та прикмети:
► зірки вранці мерехтять — до зміни погоди
► збираються галки в зграю — до ясної погоди
► плюсова температура за вікном — до теплої затяжної осені
► що тепліше й сухіше буде на Єфимію, тим пізніше настане зима, а сильних холодів можна не боятися
► усі сни віщі та виповняться незабаром
День ангела святкують:
Михайлина, Михайло, Віктор, Євфимія, Йосип, Кіпріан, Людмила, Прокопій і Ренат
Хто народився 29 вересня?
1571 — Мікеланджело Мерізі да Караваджо, італійський художник
1845 — Іван Карпенко-Карий, український письменник ("Наймичка", "Бесталанна" й ін.)
1866 — Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради (1917-1918)
1976 — Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України
1989 — Євген Коноплянка, український футболіст
А також у цей день:
1650 — Генрі Робінсон (Henry Robinson) відкрив у Лондоні перше у світі шлюбне агентство
1897 — вперше виконано танго. Сталося це в Буенос-Айресі, у театрі "Олімпо", на прем'єрі вистави "Креольський суд"
1916 — Джон Рокфеллер, засновник компанії Standard Oil, став першим у світі бізнесменом-мільярдером