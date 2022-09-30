30 сентября 2022 года: чем интересен этот день

В День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии женщинам не желательно работать по дому.

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Что случилось в этот день:

30 сентября православная церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию

В мире отмечают день переводчика и день моря

В Украине 30 сентября — Всеукраинский день библиотек и День усыновления

Что нельзя делать 30 сентября?

► жениться, венчаться

► женщинам нельзя работать

► сквернословить, ругаться, желать зла другим

► шить, вязать, вышивать

Народные поверья и приметы:

► Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, как правило, ясный и теплый

► "Лоси-рогачи справляют по лету поминки"

День ангела празднуют:

Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья

Кто родился 30 сентября?

1841 — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель

1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель

А также в этот день:

1902 — запатентован искусственный шелк (вискоза)

1928 — английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина