30 сентября 2022 года: чем интересен этот день
В День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии женщинам не желательно работать по дому.
Что случилось в этот день:
30 сентября православная церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию
В мире отмечают день переводчика и день моря
В Украине 30 сентября — Всеукраинский день библиотек и День усыновления
Что нельзя делать 30 сентября?
► жениться, венчаться
► женщинам нельзя работать
► сквернословить, ругаться, желать зла другим
► шить, вязать, вышивать
Народные поверья и приметы:
► Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, как правило, ясный и теплый
► "Лоси-рогачи справляют по лету поминки"
День ангела празднуют:
Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья
Кто родился 30 сентября?
1841 — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель
1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель
А также в этот день:
1902 — запатентован искусственный шелк (вискоза)
1928 — английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина