30 вересня 2022 року: чим цікавий цей день
У День пам'яті Віри, Надії, Любові та Софії жінкам не бажано працювати вдома.
Що сталося цього дня:
30 вересня православна церква згадує мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію
У світі відзначають День перекладача та День моря
В Україні 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек та День усиновлення
Що не можна робити 30 вересня?
► одружуватися, вінчатися
► жінкам не можна працювати
► лихословити, лаятись, бажати зла іншим
► шити, в'язати, вишивати
Народні повір'я та прикмети:
► Свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, як правило, ясне та тепле
► "Лосі-рогачі справляють по літу поминки"
День ангела святкують:
Віра, Зенон, Ілля, Любов, Мирон, Надія, Ніл, Софія
Хто народився 30 вересня?
1841 — Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч
1964 — Моніка Беллуччі, італійська акторка та модель
А також у цей день:
1902 — запатентований штучний шовк (віскоза)
1928 — англійський мікробіолог Олександр Флемінг оголосив про винахід пеніциліну