30 вересня 2022 року: чим цікавий цей день

У День пам'яті Віри, Надії, Любові та Софії жінкам не бажано працювати вдома.

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Що сталося цього дня:

30 вересня православна церква згадує мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію

У світі відзначають День перекладача та День моря

В Україні 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек та День усиновлення

Що не можна робити 30 вересня?

► одружуватися, вінчатися

► жінкам не можна працювати

► лихословити, лаятись, бажати зла іншим

► шити, в'язати, вишивати

Народні повір'я та прикмети:

► Свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, як правило, ясне та тепле

► "Лосі-рогачі справляють по літу поминки"

День ангела святкують:

Віра, Зенон, Ілля, Любов, Мирон, Надія, Ніл, Софія

Хто народився 30 вересня?

1841 — Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч

1964 — Моніка Беллуччі, італійська акторка та модель

А також у цей день:

1902 — запатентований штучний шовк (віскоза)

1928 — англійський мікробіолог Олександр Флемінг оголосив про винахід пеніциліну