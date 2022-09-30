Кайли Дженнер в потрясающем синем платье пришла на показ Schiaparelli

Неделя моды переместилась в Париж и семейство Дженнер-Кардашьян поехало за нею

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Кайли Дженнер, самая богатая представительница клана Дженнер-Кардашьян, продемонстрировала потрясающий образ на показе Schiaparelli на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Page Six.

Конечно, и платье, и украшения и туфли – все было Schiaparelli. Для выхода Кайли выбрала бархатное платье глубокого синего оттенка с глубоким декольте.

[ + – ] Кайли Дженнер на показе Schiaparelli

Хоть Кайли и не привыкать к откроенным нарядам, но она явно опасалась, что декольте может съехать, так что придерживала его рукой.

Основательница Kylie Cosmetics выглядела невероятно, дополнив образ широким черным чокером с большой подвеской в форме человеческого сердца. Золотая версия этого кулона была представлена ​​на показе Schiaparelli осень/зима 2022-2023.

Образ Кайли был в духе Старого Голлливуда. Укладка с завитками сочеталась с длинными "кошачьими" стрелками и ярко-алой помадой.

[ + – ] Кайли Дженнер на показе Schiaparelli

Ранее Кайли уже появлялась на показе Balmain в плетеном платье-макраме и сидела в первом ряду.

Сопровождала ее лучшая подруга Стасси Караниколау.

Примечательно, но если Кайли теперь блистает на Неделе моды в Париже, то Неделю моды в Милане, что прошла ранее, "забрала" себе Ким Кардашьян.

Она продолжила сотрудничество с Dolce & Gabbana, сняла несколько промо-роликов, участвовала в фотосессиях и вышла на подиум в компании Стефано Габбана и Доменико Дольче.