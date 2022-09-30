Кайлі Дженнер у приголомшливій синій сукні прийшла на показ Schiaparelli

Тиждень моди перемістився у Париж і сімейство Дженнер-Кардаш'ян поїхало за ним.

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Кайлі Дженнер, найбагатша представниця клану Дженнер-Кардаш'ян, продемонструвала чудовий образ на показі Schiaparelli на Тижні моди в Парижі. Про це пише Page Six.

Звичайно, і сукня, і прикраси, і туфлі — все було Schiaparelli. Для виходу Кайлі вибрала оксамитову сукню глибокого синього відтінку з глибоким декольте.

[ + – ] Кайлі Дженнер на показі Schiaparelli

Хоч Кайлі й не звикати до відкритого вбрання, але вона очевидно побоювалася, що декольте може з'їхати, тож тримала його рукою.

Засновниця Kylie Cosmetics виглядала неймовірно, доповнивши образ широким чорним чокером із великою підвіскою у формі людського серця. Золота версія цього кулона була представлена ​​на показі Schiaparelli осінь/зима 2022-2023.

Образ Кайлі був у дусі Старого Голлівуду. Укладка із завитками поєднувалася з довгими "котячими" стрілками та яскраво-червоною помадою.

[ + – ] Кайлі Дженнер на показі Schiaparelli

Раніше Кайлі вже з'являлася на показі Balmain у плетеній сукні-макрамі та сиділа у першому ряду.

Супроводжувала її найкраща подруга Стассі Караніколау.

Цікаво, але якщо Кайлі тепер виблискує на Тижні моди в Парижі, то Тиждень моди в Мілані, що минув раніше, "забрала" собі Кім Кардаш'ян.

Вона продовжила співпрацю з Dolce & Gabbana, зняла кілька промо-роликів, брала участь у фотосесіях і вийшла на подіум у компанії Стефано Габбана та Доменіко Дольче.