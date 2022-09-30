I"ll be back: Шварценеггера раскритиковали после посещения музея в Освенциме

В музее уже объяснили что актер имел в виду, оставив в гостевой книге знаменитую фразу.

Related video

75-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер побывал в Польше, где посетил государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Визит не обошелся без казуса, пишет Variety.

После отъезда знаменитости администрация заведения поделилась фотографией надписи, оставленной Шварценеггером в гостевой книге. Актер оставил на странице легендарную фразу из боевика "Терминатор" "I'll be back" ("Я вернусь").

Цитата из фильма позже вызвала критику со стороны пользователей соцсетей. Один из пользователей назвал ее "легкомысленной", а другой написал: "Не уверен, что тон был полностью подходящим".

"Этот визит планировался как относительно короткий. Надпись должна была стать обещанием вернуться для еще одного и более подробного визита", – пояснили на странице музея.

Мемориал Освенцима также сообщил, что Шварценеггер посетил это место, чтобы "почтить всех жертв лагеря и углубить свои знания об истории, которые помогли бы ему бороться с предрассудками в наши дни".

В начале года Арнольд был объявлен лауреатом премии "Борьба с ненавистью" от Фонда еврейского центра Освенцима. Актер заявил, что он – "свидетель руин страны, разрушенной нацистами":

"Я своими глазами видел, как эта ненависть вышла из-под контроля, и я делюсь этими болезненными воспоминаниями с миром в надежде предотвратить будущие трагедии и научить солдат личной ответственности. Я поддерживаю Фонд Еврейского центра Освенцима и его образовательную миссию, чтобы гарантировать, что НИКОГДА БОЛЬШЕ".

Напомним, Арнольд Шварценеггер посетил фестиваль Октоберфест в Мюнхене вместе со своей подругой и сыновьями.