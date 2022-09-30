I'll be back: Шварценеггера розкритикували після відвідин музею в Освенцимі

У музеї вже пояснили, що актор мав на увазі, залишивши в гостьовій книзі знамениту фразу.

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75-річний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер побував у Польщі, де відвідав державний музей Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Візит не обійшовся без казусу, пише Variety.

Після від'їзду знаменитості адміністрація закладу поділилася фотографією напису, який Шварценеггер залишив у гостьовій книзі. Актор залишив на сторінці легендарну фразу з бойовика "Термінатор" "I'll be back" ("Я повернуся").

Цитата з фільму пізніше викликала критику з боку користувачів соцмереж. Один із користувачів назвав її "легковажною", а інший написав: "Не впевнений, що тон був повністю відповідним".

"Цей візит планувався як відносно короткий. Напис мав стати обіцянкою повернутися для ще одного і детальнішого візиту", — пояснили на сторінці музею.

Меморіал Освенцима також повідомив, що Шварценеггер відвідав це місце, щоб "вшанувати всіх жертв табору та поглибити свої знання про історію, які б допомогли йому боротися з пересудами в наші дні".

На початку року Арнольда оголосили лауреатом премії "Боротьба з ненавистю" від Фонду Єврейського центру Освенцима. Актор заявив, що він — "свідок руїн країни, зруйнованої нацистами":

"Я на власні очі бачив, як ця ненависть вийшла з-під контролю, і я ділюся цими наповненими біллю спогадами зі світом, сподіваючись запобігти майбутнім трагедіям і навчити солдатів особистої відповідальності. Я підтримую Фонд Єврейського центру Освенцима та його освітню місію, щоб гарантувати, що НІКОЛИ БІЛЬШЕ".

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер відвідав фестиваль Октоберфест у Мюнхені разом зі своєю подругою та синами.