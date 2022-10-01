1 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
День, когда нужно уделить внимание пожилым людям и нельзя хвастаться своими успехами
Что случилось в этот день?
1 октября православная церковь вспоминает святую Адриану. А также чтит икону Божьей матери "Целительница". Эта икона была написана при жизни святой Нины, просветительницы Грузии в IV веке.
В мире отмечают день кофе и Международный день пожилых людей. А также — День музыки и Всемирный день вегетарианства.
Что нельзя делать 1 октября?
► хвастаться своими успехами
► просить у Бога больше, чем вам необходимо
Народные поверья и приметы:
► журавли летят на юг — к морозу на Покрову
► птиц сегодня не видно — вскоре мороз не ударит
► какой сегодня будет погода — такой она будет и 1 апреля следующего года
День ангела празднуют:
Ариадна, Аркадий, Евмений, Ефросинья, Ирина, Кастор, София и Тереза
Кто родился 1 октября?
1881 — Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing
А также в этот день:
1869 — первые почтовые открытки выпущены в Вене
1926 — открылся Киевский театр оперы и балета
1971 — во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений — "Диснейуорлд"
1983 — шведская почта выпустила марку с изображением квартета "ABBA"