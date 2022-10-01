1 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

День, когда нужно уделить внимание пожилым людям и нельзя хвастаться своими успехами

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Что случилось в этот день?

1 октября православная церковь вспоминает святую Адриану. А также чтит икону Божьей матери "Целительница". Эта икона была написана при жизни святой Нины, просветительницы Грузии в IV веке.

В мире отмечают день кофе и Международный день пожилых людей. А также — День музыки и Всемирный день вегетарианства.

Что нельзя делать 1 октября?

► хвастаться своими успехами

► просить у Бога больше, чем вам необходимо

Народные поверья и приметы:

► журавли летят на юг — к морозу на Покрову

► птиц сегодня не видно — вскоре мороз не ударит

► какой сегодня будет погода — такой она будет и 1 апреля следующего года

День ангела празднуют:

Ариадна, Аркадий, Евмений, Ефросинья, Ирина, Кастор, София и Тереза

Кто родился 1 октября?

1881 — Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing

А также в этот день:

1869 — первые почтовые открытки выпущены в Вене

1926 — открылся Киевский театр оперы и балета

1971 — во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений — "Диснейуорлд"

1983 — шведская почта выпустила марку с изображением квартета "ABBA"