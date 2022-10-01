1 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

День, коли потрібно приділити увагу людям похилого віку і не можна хвалитися своїми успіхами.

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Що сталося цього дня?

1 жовтня православна церква згадує святу Адріану. А також вшановує ікону Божої матері "Цілителька". Ця ікона була написана за життя святої Ніни, просвітительки Грузії у IV столітті.

У світі відзначають день кави та Міжнародний день людей похилого віку. А також — День музики та Всесвітній день вегетаріанства.

Що не можна робити 1 жовтня?

► хвалитися своїми успіхами

► просити у Бога більше, ніж вам необхідно

Народні повір'я та прикмети:

► журавлі летять на південь — до морозу на Покрову

► птахів сьогодні не видно — незабаром мороз не вдарить

► яка сьогодні буде погода — такою вона буде і 1 квітня наступного року

День ангела святкують:

Аріадна, Аркадій, Євменій, Єфросинія, Ірина, Кастор, Софія та Тереза

Хто народився 1 жовтня?

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing

А також у цей день:

1869 — перші поштові листівки випущені у Відні

1926 — відкрився Київський театр опери та балету

1971 — у Флориді відкрито найбільше у світі місце розваг — "Дісней Ворлд"

1983 — шведська пошта випустила марку із зображенням квартету "ABBA"