1 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
День, коли потрібно приділити увагу людям похилого віку і не можна хвалитися своїми успіхами.
Що сталося цього дня?
1 жовтня православна церква згадує святу Адріану. А також вшановує ікону Божої матері "Цілителька". Ця ікона була написана за життя святої Ніни, просвітительки Грузії у IV столітті.
У світі відзначають день кави та Міжнародний день людей похилого віку. А також — День музики та Всесвітній день вегетаріанства.
Що не можна робити 1 жовтня?
► хвалитися своїми успіхами
► просити у Бога більше, ніж вам необхідно
Народні повір'я та прикмети:
► журавлі летять на південь — до морозу на Покрову
► птахів сьогодні не видно — незабаром мороз не вдарить
► яка сьогодні буде погода — такою вона буде і 1 квітня наступного року
День ангела святкують:
Аріадна, Аркадій, Євменій, Єфросинія, Ірина, Кастор, Софія та Тереза
Хто народився 1 жовтня?
1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing
А також у цей день:
1869 — перші поштові листівки випущені у Відні
1926 — відкрився Київський театр опери та балету
1971 — у Флориді відкрито найбільше у світі місце розваг — "Дісней Ворлд"
1983 — шведська пошта випустила марку із зображенням квартету "ABBA"