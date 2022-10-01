Российский олигарх Игорь Кесаев срочно продает свою яхту, спрятанную на Мальдивах

Предложение о покупке было разослано ряду покупателей.

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Российский миллиардер Игорь Кесаев, чье состояние оценивают в 2,6 миллиардов долларов, выставил на продажу свою яхту MySky. Об этом пишет ТАСС.

Примечательно, но хоть предложение о продаже суперяхты было разослано брокером яхт Merle Wood & Associates анонимным потенциальным покупателям, но известно, что участвовать в сделке смогут и граждане США.

Под санкции США Кесаев не попал, но зато он попал в санкционный список ЕС, Канады, Великобритании и Австралии.

Яхту MySky продают за 29,5 миллионов евро.

Фото: Соцсети

[ + – ] Яхта MySky Игоря Кесаева продается за 29 миллионов евро Фото: Соцсети

Представитель предпринимателя отказался от комментариев о праве собственности на яхту и ее планируемой продаже.

Кесаев до сих пор не признал, что яхта MySky принадлежит ему. Однако ранее нидерландская компания Heesen Yachts отметила, что MySky и еще одна яхта Sky были построены по заказу именно Кесаева.

Напомним, Игорь Кесаев еще в 1991 году зарегистрировал фирму "Меркурий", которая занималась продажей продуктов и спиртных напитков. Теперь он владеет сетью супермаркетов "Дикси", "Бристоль", "Красное&Белое", а также 340-метровой башней "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити".

В 2017 году Кесаев стал героем светских хроник, когда скандально развелся с первой женой Стеллой, матерью троих своих детей, а в 2019-м, когда не менее скандально женился на украинской модели Ольгой Клименко.

[ + – ] Игорь Кесаев и Ольга Клименко Фото: РБК

Клименко в 2013 году получила титул "Мисс Блонд Украина" и часто появлялась на обложках. Однако в последние годы, после переезда в Москву, девушка была постоянной любовницей Кесаева и часто появлялась с ним на светских раутах.

Напомним, ранее у бывшего президента РФ Дмитрия Медведева нашли роскошную суперяхту "Вселенная", которую он спрятал в Сочи, перегнав из Италии в Стамбул, а потом и в Россию.