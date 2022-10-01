Російський олігарх Ігор Кесаєв терміново продає свою яхту, заховану на Мальдівах

Пропозиція купівлі була розіслана низці покупців.

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Російський мільярдер Ігор Кесаєв, чиї статки оцінюють у 2,6 мільярдів доларів, виставив на продаж свою яхту MySky. Про це пише ТАСС.

Хоча пропозиція про продаж супер'яхти була розіслана брокером яхт Merle Wood & Associates анонімним потенційним покупцям, але відомо, що брати участь в угоді зможуть і громадяни США.

Під санкції США Кесаєв не потрапив, зате він потрапив до списку санкцій ЄС, Канади, Великої Британії та Австралії.

Яхту MySky продають за 29,5 мільйонів євро.

Фото: Соцсети

[ + – ] Яхта MySky Ігоря Кесаєва продається за 29 мільйонів євро Фото: Соцсети

Представник підприємця відмовився від коментарів про право власності на яхту та її планований продаж.

Кесаєв досі не визнав, що яхта MySky належить йому. Однак раніше нідерландська компанія Heesen Yachts зазначила, що MySky та ще одна яхта Sky були побудовані на замовлення саме Кесаєва.

Нагадаємо, Ігор Кесаєв ще в 1991 році зареєстрував фірму "Меркурій", яка займалася продажем продуктів і спиртних напоїв. Тепер він володіє мережею супермаркетів "Діксі", "Брістоль", "Червоне&Біле", а також 340-метровою вежею "Меркурій Сіті Тауер" у "Москва-Сіті".

У 2017 році Кесаєв став героєм світських хронік, коли скандально розлучився з першою дружиною Стеллою, матір'ю трьох своїх дітей, а в 2019-му, коли не менш скандально одружився з українською моделлю Ольгою Клименко.

[ + – ] Ігор Кесаєв та Ольга Клименко Фото: РБК

Клименко в 2013 році здобула титул "Міс Блонд Україна" і часто з'являлася на обкладинках. Однак останніми роками, після переїзду в Москву, дівчина була постійною коханкою Кесаєва і часто з'являлася з ним на світських раутах.

Нагадаємо, раніше в колишнього президента РФ Дмитра Медведєва знайшли розкішну супер'яхту "Всесвіт", яку він сховав у Сочі, перегнавши з Італії до Стамбула, а потім і в Росію.