2 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Сегодня в Украине отмечают День учителя

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Что случилось в этот день:

2 октября православная церковь вспоминает мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Все они приняли страдания за православную веру. Раньше в этот день пасечники собирали мед, угощали им родных и близких. Считалось очень полезным съесть чайную ложку меда на голодный желудок.

В мире отмечают день ненасилия

В Украине — День учителя

Народные поверья и приметы:

Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы

Журавли высоко летят – к теплой осени

Утренний туман — к теплой осени

Гром в этот день — к зиме без снега

Что нельзя делать в этот день:

принимать важные решения

пользоваться ножами

одалживать деньги

вести переговоры

одалживать соль

брать в долг что-либо

Кто родился в этот день:

1869 ― Махатма Ганди, один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии

1949 — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница

У кого День ангела?

Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария

А также в этот день:

1836 — Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции

1870 — Рим стал столицей объединенной Италии