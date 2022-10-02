2 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Сегодня в Украине отмечают День учителя
Что случилось в этот день:
2 октября православная церковь вспоминает мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Все они приняли страдания за православную веру. Раньше в этот день пасечники собирали мед, угощали им родных и близких. Считалось очень полезным съесть чайную ложку меда на голодный желудок.
В мире отмечают день ненасилия
В Украине — День учителя
Народные поверья и приметы:
Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы
Журавли высоко летят – к теплой осени
Утренний туман — к теплой осени
Гром в этот день — к зиме без снега
Что нельзя делать в этот день:
- принимать важные решения
- пользоваться ножами
- одалживать деньги
- вести переговоры
- одалживать соль
- брать в долг что-либо
Кто родился в этот день:
1869 ― Махатма Ганди, один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии
1949 — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница
У кого День ангела?
Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария
А также в этот день:
1836 — Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции
1870 — Рим стал столицей объединенной Италии