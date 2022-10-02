2 жовтня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Сьогодні в Україні відзначають День учителя

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Що сталося цього дня:

2 жовтня православна церква згадує мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Усі вони прийняли страждання за православну віру. Раніше цього дня пасічники збирали мед, частували ним рідних та близьких. Вважалося дуже корисним з'їсти чайну ложку меду на голодний шлунок.

У світі відзначають День ненасильства

В Україні — День вчителя

Народні повір'я та прикмети:

Багато жолудів — до гарного врожаю пшениці

Журавлі високо летять — до теплої осені

Ранковий туман — до теплої осені

Грім цього дня — до зими без снігу.

Що не можна робити цього дня:

приймати важливі рішення

користуватися ножами

позичати гроші

вести переговори

позичати сіль

позичати щось

Хто народився цього дня:

1869 ― Махатма Ганді, один із керівників та ідеолог національно-визвольного руху Індії

1949 — Енні Лейбовіц, американська фотохудожниця

Хто має День ангела?

Федір, Трохим, Теодор, Ніл, Микола, Макар, Костянтин, Ігор, Єгор, Давид, Георгій, Гаврило, Олексій та Марія

А також у цей день:

1836 — Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі, що тривала неповних п'ять років, на кораблі "Бігль", яка призвела до створення його теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об'єднаної Італії.