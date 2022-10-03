3 октября 2022 года: приметы, запреты, народные поверья
Сегодня нельзя выяснять отношения и начинать ссоры, также лучше не слушать чужие советы
Что случилось в этот день?
3 октября православная церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиды. Этого римского полководца лишили всего состояния и казнили — за то, что он перешел в христианство.
Также 3 октября — день грибника и день города Ужгород.
Что нельзя делать 3 октября?
► ссориться
► выяснять отношения
► смотреть в глаза кареглазым людям
Народные поверья и приметы:
► ветер с севера — к холодам, с юга — к потеплению, с запада — к осадкам, с востока — к солнечной и теплой погоде
► много паутины летает — снег выпадет нескоро
► сухая погода — к бесснежной зиме
День ангела празднуют:
Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор
А также в этот день:
1863 — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения
1945 — В возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5
1973 — в Киеве открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке