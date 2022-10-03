3 октября 2022 года: приметы, запреты, народные поверья

Сегодня нельзя выяснять отношения и начинать ссоры, также лучше не слушать чужие советы

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Что случилось в этот день?

3 октября православная церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиды. Этого римского полководца лишили всего состояния и казнили — за то, что он перешел в христианство.

Также 3 октября — день грибника и день города Ужгород.

Что нельзя делать 3 октября?

► ссориться

► выяснять отношения

► смотреть в глаза кареглазым людям

Народные поверья и приметы:

► ветер с севера — к холодам, с юга — к потеплению, с запада — к осадкам, с востока — к солнечной и теплой погоде

► много паутины летает — снег выпадет нескоро

► сухая погода — к бесснежной зиме

День ангела празднуют:

Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор

А также в этот день:

1863 — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения

1945 — В возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5

1973 — в Киеве открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке