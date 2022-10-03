3 жовтня 2022 року: прикмети, заборони, народні повір'я
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та починати сварки, також краще не слухати чужі поради
Що сталося цього дня?
3 жовтня православна церква згадує великомученика Євстафія Плакиди. Цього римського полководця позбавили всього майна і стратили — через те, що він перейшов у християнство.
Також 3 жовтня — День грибника та День міста Ужгород.
Що не можна робити 3 жовтня?
► сваритися
► з'ясовувати стосунки
► дивитися в очі карооким людям
Народні повір'я та прикмети:
► вітер із півночі — до холодів, з півдня — до потепління, із заходу — до опадів, зі сходу — до сонячної та теплої погоди
► багато павутиння літає — сніг випаде нескоро
► суха погода — до безсніжної зими
День ангела святкують:
Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір
А також у цей день:
1863 — президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен четвертий четвер листопада Днем подяки
1945 — у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав $5
1973 — у Києві відкрито пам'ятник українській поетесі Лесі Українці