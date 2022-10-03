3 жовтня 2022 року: прикмети, заборони, народні повір'я

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та починати сварки, також краще не слухати чужі поради

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Що сталося цього дня?

3 жовтня православна церква згадує великомученика Євстафія Плакиди. Цього римського полководця позбавили всього майна і стратили — через те, що він перейшов у християнство.

Також 3 жовтня — День грибника та День міста Ужгород.

Що не можна робити 3 жовтня?

► сваритися

► з'ясовувати стосунки

► дивитися в очі карооким людям

Народні повір'я та прикмети:

► вітер із півночі — до холодів, з півдня — до потепління, із заходу — до опадів, зі сходу — до сонячної та теплої погоди

► багато павутиння літає — сніг випаде нескоро

► суха погода — до безсніжної зими

День ангела святкують:

Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір

А також у цей день:

1863 — президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен четвертий четвер листопада Днем подяки

1945 — у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав $5

1973 — у Києві відкрито пам'ятник українській поетесі Лесі Українці