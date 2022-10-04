4 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Сегодня — Всемирный день защиты животных, позаботьтесь обо всех прекрасных существах, которые нуждаются в вашей помощи. А также обратите внимание на древние поверья — они говорят, что 4 октября нельзя ходить в лес и устраивать пышные застолья.
Что случилось в этот день?
4 октября православная церковь вспоминает апостола Кодрата Афинского и мучеников Ипатия и Андрея. Раньше в этот день молились об излечении всех болезней.
В мире отмечают день архитектора, день жилья, Международный день врача, Всемирную неделю космоса.
Также 4 октября — Всемирный день защиты животных.
Что нельзя делать 4 октября?
► встряхивать воду после мытья рук
► дарить посуду
► устраивать застолья
► ходить в лес
Народные поверья и приметы:
► погода этого дня продержится без изменений четыре недели
► мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме
► ясно и ветрено — к холодной зиме
День ангела празднуют:
Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Нестор
А также в этот день:
1535 — напечатана первая англоязычная Библия
1582 — Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября
1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы
1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад
2000 — убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом