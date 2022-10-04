4 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Сегодня — Всемирный день защиты животных, позаботьтесь обо всех прекрасных существах, которые нуждаются в вашей помощи. А также обратите внимание на древние поверья — они говорят, что 4 октября нельзя ходить в лес и устраивать пышные застолья.

Related video

Что случилось в этот день?

4 октября православная церковь вспоминает апостола Кодрата Афинского и мучеников Ипатия и Андрея. Раньше в этот день молились об излечении всех болезней.

В мире отмечают день архитектора, день жилья, Международный день врача, Всемирную неделю космоса.

Также 4 октября — Всемирный день защиты животных.

Что нельзя делать 4 октября?

► встряхивать воду после мытья рук

► дарить посуду

► устраивать застолья

► ходить в лес

Народные поверья и приметы:

► погода этого дня продержится без изменений четыре недели

► мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме

► ясно и ветрено — к холодной зиме

День ангела празднуют:

Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Нестор

А также в этот день:

1535 — напечатана первая англоязычная Библия

1582 — Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября

1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы

1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад

2000 — убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом