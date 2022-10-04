4 жовтня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Сьогодні — Всесвітній день захисту тварин, подбайте про всі прекрасні істоти, які потребують вашої допомоги. А також зверніть увагу на стародавні повір'я — вони кажуть, що 4 жовтня не можна ходити до лісу та влаштовувати пишні застілля.

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Що сталося цього дня?

4 жовтня православна церква згадує апостола Кодрата Афінського та мучеників Іпатія та Андрія. Раніше в цей день молилися за лікування всіх хвороб.

У світі відзначають День архітектора, День житла, Міжнародний день лікаря, Всесвітній тиждень Космосу.

Також 4 жовтня — Всесвітній день захисту тварин.

Що не можна робити 4 жовтня?

► струшувати воду після миття рук

► дарувати посуд

► влаштовувати застілля

► ходити в ліс

Народні повір'я та прикмети:

► в цей день погода протримається без змін чотири тижні

► мало грибів та багато горіхів — до суворої та сніжної зими

► ясно та вітряно — до холодної зими

День ангела святкують:

Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Нестор

А також у цей день:

1535 — надрукована перша англомовна Біблія

1582 — Папа римський Григорій XIII ввів григоріанський календар, наступний день оголошений 15 жовтня

1675 — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник

1812 — у Криму закладений Нікітський ботанічний сад

2000 — вбивці Джона Леннона відмовлено у достроковому звільненні. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія штату Нью-Йорк. Після розмови зі злочинцем члени комісії дійшли висновку, що це вбивство було розрахованим та навмисним актом.