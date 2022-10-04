4 жовтня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
Сьогодні — Всесвітній день захисту тварин, подбайте про всі прекрасні істоти, які потребують вашої допомоги. А також зверніть увагу на стародавні повір'я — вони кажуть, що 4 жовтня не можна ходити до лісу та влаштовувати пишні застілля.
Що сталося цього дня?
4 жовтня православна церква згадує апостола Кодрата Афінського та мучеників Іпатія та Андрія. Раніше в цей день молилися за лікування всіх хвороб.
У світі відзначають День архітектора, День житла, Міжнародний день лікаря, Всесвітній тиждень Космосу.
Також 4 жовтня — Всесвітній день захисту тварин.
Що не можна робити 4 жовтня?
► струшувати воду після миття рук
► дарувати посуд
► влаштовувати застілля
► ходити в ліс
Народні повір'я та прикмети:
► в цей день погода протримається без змін чотири тижні
► мало грибів та багато горіхів — до суворої та сніжної зими
► ясно та вітряно — до холодної зими
День ангела святкують:
Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Нестор
А також у цей день:
1535 — надрукована перша англомовна Біблія
1582 — Папа римський Григорій XIII ввів григоріанський календар, наступний день оголошений 15 жовтня
1675 — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник
1812 — у Криму закладений Нікітський ботанічний сад
2000 — вбивці Джона Леннона відмовлено у достроковому звільненні. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія штату Нью-Йорк. Після розмови зі злочинцем члени комісії дійшли висновку, що це вбивство було розрахованим та навмисним актом.