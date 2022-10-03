Ностальгия по Studio 54. Сверкающая Бейонсе снялась для кампейна Tiffany&Co.

Бейонсе снялась для еще одной яркой рекламной кампании ювелирного дома Tiffany & Co.

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Сегодня состоялась премьера нового видео культовой певицы для не менее культового ювелирного бренда, призванного демонстрировать яркость моды и множество аспектов ретроспективы. Об этом сообщает today.com.

Черно-белый клип, создавал режиссер Марк Романек, который ранее снимал музыкальное видео для Jay-Z "99 Problems". Так видео Бейонсе "Summer Renaissance" задает танцевальный диско-тон, а сцены восходят к эпохе Нью-Йорка периода Studio 54.

[ + – ] Видео нового кампейна Tiffany&Co. с певицей Бейонсе в главной роли

Сама песня является семплом песни Донны Саммер, занявшей первое место в чартах 1977 года, "I Feel Love", но музыка — это лишь часть того, что прославляет расцвет культового гламурного ночного клуба.

"Фильм, снятый на редкую 65-миллиметровую камеру, напоминает о времени старинного Манхэттена и эскапизме клубной культуры 1970-х годов в современной интерпретации, а Бейонсе — в ее эпицентре", — поясняется в пресс-релизе кампании. "Энергия эйфории воплощается в жизнь актерским составом из 90 человек благодаря хореографии очень востребованной артистки, номинированной на премию "Эмми".

Разнообразный актерский состав рекламного видео, в том числе ди-джей и несколько танцоров, символизируют собой несколько украшений Тиффани, но главная героиня носит самое впечатляющее украшение в клипе — обручальное кольцо с безупречным солитером из бриллиантов весом более 10 карат.

Бейонсе также можно увидеть в специальном колье Tiffany HardWear, созданном специально для промо-кампании. Бренд отмечает, что массивный золотой дизайн колье будет доступен для покупки.

Ранее Фокус писал о том, что полуголая Бейонсе снялась сидя на светящейся лошади для обложки нового альбома.

Кроме того, мы сообщали о том, как прошел праздник по случаю дня рождения Бейонсе.