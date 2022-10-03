Ностальгія по Studio 54. Блискуча Бейонсе знялася для кампейна Tiffany&Co

Бейонсе знялася ще для однієї яскравої рекламної кампанії ювелірного будинку Tiffany & Co.

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Сьогодні відбулася прем'єра нового відео культової співачки для не менш культового ювелірного бренду, покликаного демонструвати яскравість моди та безліч аспектів ретроспективи. Про це повідомляє today.com.

Чорно-білий кліп створював режисер Марк Романек, який раніше знімав музичне відео для Jay-Z "99 Problems". Так відео Бейонсе "Summer Renaissance" задає танцювальний диско-тон, а сцени сягають епохи Нью-Йорка періоду Studio 54.

[ + – ] Відео нового комп'ютера Tiffany&Co. зі співачкою Бейонсе у головній ролі

Сама пісня є семплом пісні Донни Саммер, яка посіла перше місце в чартах 1977 року, "I Feel Love", але музика — це лише частина того, що прославляє розквіт культового гламурного нічного клубу.

"Фільм, знятий на рідкісну 65-міліметрову камеру, нагадує про час старовинного Манхеттена та ескапізм клубної культури 1970-х років у сучасній інтерпретації, а Бейонсе — в її епіцентрі", — пояснюється в пресрелізі кампанії. "Енергія ейфорії втілюється в життя акторським складом із 90 осіб завдяки хореографії дуже затребуваної артистки, номінованої на премію "Еммі".

Різноманітний акторський склад рекламного відео, зокрема ді-джей і кілька танцюристів, символізують кілька прикрас Тіффані, але головна героїня носить найбільш вражаючу прикрасу в кліпі — каблучку з бездоганним солітером з діамантів вагою понад 10 карат.

Бейонсе можна побачити в спеціальному кольє Tiffany HardWear, створеному спеціально для промо-кампанії. Бренд зазначає, що масивний золотий дизайн кольє буде доступним для покупки.

Раніше Фокус писав про те, що напівгола Бейонсе знялася сидячи на коні, що світиться, для обкладинки нового альбому.

Крім того, ми повідомляли про те, як відбулося свято з нагоди дня народження Бейонсе.