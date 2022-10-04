Ким Кардашьян оштрафовали на миллион долларов за рекламу криптовалюты

Полная сумма штрафа составила миллион и 260 тысяч, именно более четверти миллиона Ким получила за рекламу альткоина EthereumMax.

Related video

Известная модель, звезда телешоу и бизнес-вумен Ким Кардашьян была оштрафована на 1,26 миллиона долларов, после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в незаконном продвижении криптоинвестиционной схемы в Instagram. Об этом пишет The Verge.

SEC утверждает, что Ким Кардашьян скрыла тот факт, что получила 260 тысяч долларов за продвижение токенов EthereumMax в июне прошлого года.

Ким Кардашьян написала пост, в котором предложила своим подписчикам перейти на сайт EthereumMax и присоединиться к сообществу E-Max, уточнив, что это не финансовая пирамида.

Она добавила к публикации хештег #ad (реклама), но в SEC посчитали, что такой уровень раскрытия информации недостаточен для криптоинвестиций. Ведь, согласно федеральным законам о ценных бумагах, любая знаменитость или другое лицо, рекламирующее ценные бумаги криптоактивов, должно раскрыть характер, источник и сумму компенсации, которую они получили в обмен на продвижение.

"Инвесторы имеют право знать, является ли реклама ценной бумаги объективной", — заявили в SEC.

Ким Кардашьян выплатит всю сумму штрафа, которая включает в себя полученное вознаграждение и не будет рекламировать какие-либо цифровые активы в течение трех лет.

Напомним, альткоин EthereumMax "прославился" в прошлом году. Его рекламировал бывший баскетболист Пол Пирс.

Сначала цена ЕMAX достигла максимума, после чего упала более чем на 80% за 11 дней.

В январе 2022 года в суд Центрального округа Калифорнии поступил иск против Ким Кардашьян, боксера Флойда Мэйвезера и еще восьмерых человек. Инвесторы обвинили их в сговоре с руководителями проекта Стивом Джентиле и Джованни Пероне с целью введения в заблуждение относительно контроля над большинством токенов.

Юристы Ким пытались оспорить коллективный иск, говоря, что нет доказательств, что именно пост Ким в Instagram сподвиг людей вкладываться в ЕMAX. Но ничего не вышло.

Напомним, ранее Ким Кардашьян дала интервью, в котором заявила, что не готова к новым отношениям, не ищет нового мужчину и хочет посвятить себя семье, бизнесу и учебе на юриста.