Кім Кардаш'ян оштрафували на мільйон доларів за рекламу криптовалюти

Повна сума штрафу склала мільйон та 260 тисяч, саме понад чверть мільйона Кім отримала за рекламу альткоїну EthereumMax.

Related video

Відома модель, зірка телешоу та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян оштрафована на 1,26 мільйона доларів, після того, як комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила її в незаконному просуванні криптоінвестиційної схеми в Instagram. Про це пише The Verge.

SEC стверджує, що Кім Кардаш'ян приховала той факт, що отримала 260 тисяч доларів за просування токенів EthereumMax у червні минулого року.

Кім Кардаш'ян написала пост, у якому запропонувала своїм підписникам перейти на сайт EthereumMax та приєднатися до спільноти E-Max, уточнивши, що це не фінансова піраміда.

Вона додала до публікації хештег #ad (реклама), але в SEC вважали, що такий рівень розкриття інформації є недостатнім для криптоінвестицій. Адже, згідно з федеральними законами про цінні папери, будь-яка знаменитість чи інша особа, яка рекламує цінні папери криптоактивів, має розкрити характер, джерело та суму компенсації, яку вони отримали в обмін на просування.

"Інвестори мають право знати, чи є реклама цінного паперу об'єктивною", — заявили в SEC.

Кім Кардаш'ян виплатить всю суму штрафу, яка включає отриману винагороду, і не рекламуватиме жодних цифрових активів протягом трьох років.

Нагадаємо, альткоїн EthereumMax "прославився" минулого року. Його рекламував колишній баскетболіст Пол Пірс.

Спочатку ціна ЕMAX досягла максимуму, після чого впала на понад 80% за 11 днів.

У січні 2022 року до суду Центрального округу Каліфорнії надійшов позов проти Кім Кардаш'ян, боксера Флойда Мейвезера та ще восьми осіб. Інвестори звинуватили їх у змові з керівниками проєкту Стівом Джентіле та Джованні Пероне з метою введення в оману щодо контролю над більшістю токенів.

Юристи Кім намагалися оскаржити колективний позов, говорячи, що немає доказів, що саме пост Кім в Instagram спонукав людей вкладатись у ЕMAX. Але нічого не сталося.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян дала інтерв'ю, в якому заявила, що не готова до нових стосунків, не шукає нового чоловіка і хоче присвятити себе сім'ї, бізнесу та навчанню на юриста.