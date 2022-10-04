Исадора, дочь Бьорк, дебютировала на показе Miu Miu

Показ новой коллекции состоялся на Неделе моды в Париже

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19-летняя дочь известной исландской певицы и актрисы Бьорк дебютировала на показе Miu Miu Show на Неделе моды в Париже. Об этом пишет WWD.

Девушка прошла по подиуму, представляя коллекцию весна-лето 2023.

Показ прошел во Дворце Иены в Париже, декорации, в частности инсталляцию с луной создала китайская художница Шуан Ли.

Исадора представила один из идеальных весенних нарядов, состоящий из свободного плаща, юбки и ботильонов-вьетнамок.

[ + – ] Дочь Бьорк, Исадора Бьяркардоттир Барни, на показе Miu Miu Фото: Скриншот

Это не первое сотрудничество Исадоры Бьяркардоттир Барни и Miu Miu. Этим лето девушка снялась для рекламного кампейна линии необычных украшений A Remedy, которую создали художники Натали Джурберг и Ханс Берг. Это был первый раз, когда Исадора стала сотрудничать с модным брендом.

[ + – ] Показ Miu Miu

До сотрудничества с Miu Miu девушка снималась для модных журналов, а также дебютировала в кино, сыграв в фильме "Варяг" вместе с матерью, которая играла прорицательницу.

Исадора – дочь Бьорк и нью-йоркского художника Мэтью Барни. Барни и Бьорк сначала работали отдельно, но затем вместе сотрудничали над художественным фильмом Барни "Рисование сдержанности 9", вышедшим в 2005 году.

Бьорк снялась в фильме, а также написала саундтрек. Пара рассталась в 2013 году. Бьорк описала разлуку, как "самую болезненную вещь", которую ей приходилось переживать. Альбом Vulnicura и, в частности, трек "Черное озеро" написаны об их расставании.

У певицы есть также сын Синдри Элдон Торссон, родившийся 8 июня 1986 года. Его отец – гитарист группы Sugarcubes Тор Элдон.