Дочь певицы Бьорк дебютировала в рекламе необычных украшений (видео)

Девушка поразительно похожа на свою знаменитую мать.

19-летняя Айседора Бьяркардоттир Барни, дочь звезды исландской музыки Бьорк и американского художника и кинорежиссера Мэтью Барни, пошла по стопам других звездных отпрысков и снялась в рекламе парфюма от Miu Miu, пишет WWD.

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Модный дом, который известен поиском новых талантов для своих кампаний и проектов, таких как серия короткометражных фильмов "Женские сказки" с фильмами, созданными женщинами-режиссерами, привлек Барни к участию в новой кампании. Реклама посвящена линии украшений Miu Miu, разработанной художниками Натали Джурберг и Хансом Бергом. Помимо создания красочных произведений, последние выступили художественными руководителями кампании, которую снимал Жюльен Мартинес Леклерк, а над стилем работала Лотта Волкова.

На студийных изображениях видно, как Барни примеряет драгоценности и взаимодействует с потусторонними существами, от птиц до рук-скелетов.

Коллекция, получившая название "A Remedy", состоит из красочных, наивных украшений в форме цветов, животных и таблеток. Работы вдохновлены серией скульптур художников 2015 года "Вор, пойманный на месте преступления", в которой изображены причудливые птицы, крадущие таблетки и крошечные предметы со стола.

"Впервые я встретила Натали и Ханса в 2005 году. Три года спустя мы выставили их работы в Fondazione Prada, и с тех пор наш диалог был постоянным. Было так интересно наблюдать, как их работа развивалась с течением времени, охватывая различные среды и всегда стремясь столкнуться с новым мышлением", – рассказала Миучча Прада.

В коллекции – подвески в форме животных и таблеток, изготовленные из полимерных элементов и отполированного вручную и оцинкованного металла с золотой отделкой. Ювелирные изделия упакованы в специальные шкатулки, расписанные мотивами флоры и фауны в ярких тонах, соответствующих настроению драгоценных изделий. При открытии карильон внутри каждой коробки играет музыку, написанную Бергом специально для проекта.

Барни показывает только некоторые позиции, а ключевые предметы коллекции прет-а-порте полностью представлены в главной кампании Miu Miu осени 2022 года, выпущенной на прошлой неделе. Их рекламируют Эмма Коррин, Сидни Суини и Деми Синглтон.

Отметим, что Айседора уже активно пробует себя в кино. Она снялась в сериале "Черный порт", а также в фильме "Варяг", оба – 2022 года.

Среди других детей знаменитых родителей, которые активно покоряют мир моды и шоу-бизнеса, – Лили Роуз-Депп, Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, Дева Кассель, мамой которой является Моника Белуччи, и многие другие.