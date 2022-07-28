Донька співачки Бьорк дебютувала в рекламі незвичайних прикрас (відео)

Дівчина напрочуд схожа на свою знамениту матір.

19-річна Айседора Б'яркардоттир Барні, дочка зірки ісландської музики Бьорк та американського художника і кінорежисера Метью Барні, пішла стопами інших зіркових нащадків і знялася в рекламі парфуму від Miu Miu, пише WWD.

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Модний дім, який відомий пошуком нових талантів для своїх кампаній і проєктів, таких як серія короткометражних фільмів "Жіночі казки" із фільмами, створеними жінками-режисерами, залучив Барні до участі у новій кампанії. Реклама присвячена лінії прикрас Miu Miu, розробленій художниками Наталі Джурберг і Гансом Бергом. Крім створення яскравих творів, останні виступили художніми керівниками кампанії, яку знімав Жюльєн Мартінес Леклерк, а над стилем працювала Лотта Волкова.

На студійних зображеннях видно, як Барні приміряє коштовності та взаємодіє з потойбічними істотами, від птахів до рук-скелетів.

Колекція, що отримала назву A Remedy, складається з барвистих, наївних прикрас у формі квітів, тварин і таблеток. Роботи надихнуті серією скульптур художників 2015 року "Злодій, спійманий на місці злочину", в якій зображені химерні птахи, які крадуть пігулки та крихітні предмети зі столу.

"Уперше я зустріла Наталі та Ганса в 2005 році. Через три роки ми виставили їхні роботи в Fondazione Prada, і з того часу наш діалог був постійним. Було так цікаво спостерігати, як їхня робота розвивалася з часом, охоплюючи різні середовища і завжди прагнучи зіткнутися з новим мисленням", — розповіла Міучча Прада.

У колекції — підвіски у формі тварин і таблеток, виготовлені з полімерних елементів і відполірованого вручну та оцинкованого металу із золотим оздобленням. Ювелірні вироби упаковані у спеціальні скриньки, розписані мотивами флори та фауни у яскравих тонах, що відповідають настрою дорогоцінних виробів. При відкритті карильйон усередині кожної коробки грає музику, написану Бергом спеціально для проєкту.

Барні показує лише деякі позиції, а ключові предмети колекції прет-а-порте повністю представлені у головній кампанії Miu Miu осені 2022 року, випущеної минулого тижня. Їх рекламують Емма Коррін, Сідні Свіні та Демі Сінглтон.

Зазначимо, що Айседора вже активно пробує себе у кіно. Вона знялася у серіалі "Чорний порт", а також у фільмі "Варяг", обидва — 2022 року.

Серед інших дітей знаменитих батьків, які активно підкорюють світ моди та шоу-бізнесу, — Лілі Роуз-Депп, Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, Дева Кассель, мамою якої є Моніка Белуччі, та багато інших.