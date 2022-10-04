Айсадора, дочка Б'єрк, дебютувала на показі Miu Miu

Показ нової колекції відбувся на Тижні моди у Парижі

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19-річна дочка відомої ісландської співачки та акторки Б'єрк дебютувала на показі Miu Miu Show на Тижні моди у Парижі. Про це пише WWD.

Дівчина пройшла подіумом, представляючи колекцію весна-літо 2023.

Показ пройшов у Палаці Єни у Парижі, декорації, зокрема інсталяцію з місяцем, створила китайська художниця Шуан Лі.

Айсадора представила один з ідеальних весняних нарядів, що складається з вільного плаща, спідниці та ботильйонів-в'єтнамок.

[ + – ] Дочка Б'єрк, Айсадора Б'яркардоттир Барні, на показі Miu Miu Фото: Скриншот

Це не перша співпраця Айсадори Б'яркардоттир Барні та Miu Miu. Цього літа дівчина знялася для рекламного кампейну лінії незвичайних прикрас A Remedy, яку створили художники Наталі Джурберг та Ханс Берг. Це був перший раз, коли Айсадора почала співпрацювати з модним брендом.

[ + – ] Показ Miu Miu

До співпраці з Miu Miu дівчина знімалася для модних журналів, а також дебютувала в кіно, зігравши у фільмі "Варяг" разом із матір'ю, яка грала віщунку.

Айсадора — дочка Б'єрк та нью-йоркського художника Метью Барні. Барні та Б'єрк спочатку працювали окремо, але потім разом співпрацювали над художнім фільмом Барні "Малювання стриманості 9", що вийшов у 2005 році.

Б'єрк знялася у фільмі, а також написала саундтрек. Пара розлучилася у 2013 році. Б'єрк описала розлуку, як "найболючішу річ", яку їй доводилося переживати. Альбом Vulnicura і, зокрема, трек "Чорне озеро" написані про їхнє розлучення.

Співачка має також син Сіндрі Елдон Торссон, який народився 8 червня 1986 року. Його батько — гітарист гурту Sugarcubes Тор Елдон.