Звезда "Игры в Кальмара" Чон Хо Ен открыла показ Louis Vuitton

Ради показа в Лувре построили павильон в виде цветка

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В Париже завершается Неделя моды, последняя из Большой четверки. Она продлилась с 26 сентября и по 4 октября. И дом моды Louis Vuitton представил свою весеннее-летнюю коллекцию на 2023 год.

Ради грандиозного шоу в Лувре построили огромный павильон в виде красного цветка. Сооружение – дело рук французского художника Филиппа Паррено и художника-постановщика Джеймса Чилунда.

[ + – ] Павильон-цветок для показа Louis Vuitton Фото: Скриншот

Модели выходили по белому подиуму и обходили зрителей по кругу. Открывала показ звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен.

До своей звездной роли в сериале девушка и так была успешной моделью, но теперь она, конечно, нарасхват у всех ведущих домов моды.

[ + – ] Показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Николя Гескьер создал коллекцию с гипертрофированно преувеличенной фурнитурой: пряжками, застежками-молниями и кнопками. Сочетал ее с наивными короткими платьями в стиле "baby doll" и преувеличенно грубыми ботинками на платформе.

Нашлось место для тигрового принта, принта в виде напечатанной одежды и сумочки в виде кукольного домика.

Но также были представлены классические модели сумок, как обычного размера, так и увеличенные раза в три с таким же огромным фирменным принтом на них.

Напомним, ранее на показе Miu Miu дебютировала 19-летняя дочь знаменитой исландской певицы Бьорк. Исадора Бьяркардоттир Барни и ранее сотрудничала с брендом, но на подиум вышла впервые.