Зірка "Гри в кальмара" Чон Хо Йон відкрила показ Louis Vuitton
Заради показу в Луврі збудували павільйон у вигляді квітки.
У Парижі завершується Тиждень моди, останній з Великої четвірки. Він тривав із 26 вересня до 4 жовтня. І будинок моди Louis Vuitton представив свою весняно-літню колекцію на 2023 рік.
Заради грандіозного шоу в Луврі збудували величезний павільйон у вигляді червоної квітки. Споруда — справа рук французького художника Філіпа Паррено та художника-постановника Джеймса Чілунда.
Моделі виходили по білому подіуму й обходили глядачів по колу. Відкривала показ зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмари" Чон Хо Йон.
До своєї зіркової ролі у серіалі дівчина і так була успішною моделлю, але тепер вона, звичайно, нарозхват у всіх провідних будинків моди.
Ніколя Геск'єр створив колекцію з гіпертрофовано перебільшеною фурнітурою: пряжками, застібками-блискавками та кнопками. Поєднував її з наївними короткими сукнями в стилі "baby doll" та перебільшено грубими черевиками на платформі.
Знайшлося місце для тигрового принта, принта у вигляді надрукованого одягу та сумочки у вигляді лялькового будиночка.
Але також були представлені класичні моделі сумок, як звичайного розміру, так і збільшені втричі з таким же величезним фірмовим принтом на них.
Нагадаємо, раніше на показі Miu Miu дебютувала 19-річна дочка знаменитої ісландської співачки Бьорк. Ісадора Б'яркардоттир Барні й раніше співпрацювала з брендом, але на подіум вийшла вперше.