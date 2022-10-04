Зірка "Гри в кальмара" Чон Хо Йон відкрила показ Louis Vuitton

Заради показу в Луврі збудували павільйон у вигляді квітки.

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У Парижі завершується Тиждень моди, останній з Великої четвірки. Він тривав із 26 вересня до 4 жовтня. І будинок моди Louis Vuitton представив свою весняно-літню колекцію на 2023 рік.

Заради грандіозного шоу в Луврі збудували величезний павільйон у вигляді червоної квітки. Споруда — справа рук французького художника Філіпа Паррено та художника-постановника Джеймса Чілунда.

[ + – ] Павільйон-квітка для показу Louis Vuitton Фото: Скриншот

Моделі виходили по білому подіуму й обходили глядачів по колу. Відкривала показ зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмари" Чон Хо Йон.

До своєї зіркової ролі у серіалі дівчина і так була успішною моделлю, але тепер вона, звичайно, нарозхват у всіх провідних будинків моди.

[ + – ] Показ Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі

Ніколя Геск'єр створив колекцію з гіпертрофовано перебільшеною фурнітурою: пряжками, застібками-блискавками та кнопками. Поєднував її з наївними короткими сукнями в стилі "baby doll" та перебільшено грубими черевиками на платформі.

Знайшлося місце для тигрового принта, принта у вигляді надрукованого одягу та сумочки у вигляді лялькового будиночка.

Але також були представлені класичні моделі сумок, як звичайного розміру, так і збільшені втричі з таким же величезним фірмовим принтом на них.

Нагадаємо, раніше на показі Miu Miu дебютувала 19-річна дочка знаменитої ісландської співачки Бьорк. Ісадора Б'яркардоттир Барні й раніше співпрацювала з брендом, але на подіум вийшла вперше.