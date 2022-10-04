В России следователи подозревают, что Бориса Моисеева убили, – СМИ

Сотрудники СК Москвы возбудили уголовное дело по факту нанесения Моисееву травм, которые повлекли за собой смерть. Сейчас следователи ищут необходимые улики.

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Сотрудники Следственного комитета Москвы (РФ) начали проверку по факту смерти популярного российского певца Бориса Моисеева который скончался 27 сентября. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash,

Администрация канала в опубликованном посте утверждает, что Следком возбудил уголовное дело по факту убийства Бориса Моисеева и нанесения ему тяжких телесных повреждений, от которых певец и скончался.

Заметим, что официально Следственный комитет города Москвы не публиковал информацию о начале следствия, которое касалось бы смерти популярного российского артиста.

Сейчас продолжается экспертиза, которая должна установить точную причину смерти Моисеева.

Умер Борис Моисеев: что об этом известно

Российский певец и артист Борис Моисеев скончался 27 сентября в одной из своих квартир в Москве. Исполнителю было 68 лет.

Тело Моисеева обнаружил его директор Сергей Горох, который пришел навестить артиста.

Первым на место инцидента прибыла ритуальный агент. Она же вызвала медиков, которые констатировали смерть Моисеева. Позже в квартиру артиста поднялась полиция.

Организацию похорон взяла на себя певица Алла Пугачева, которая при жизни Бориса Моисеева была с ним дружна. А вот старший брат артиста – Маркс Толкач – заявил о том, что боится присутствовать на похоронах родственника. По мнению Толкача, на него могут покушаться из-за наследства.

Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище. Могила, в которой находятся останки певца, расположена на 21-м участке. На ней всего 11 венков от близких друзей.

Напомним, на похоронах Бориса Моисеева журналисты заметили Сергея Гороха – сценического директора Моисеева, Надежду Бабкину, Филиппа Киркорова и нескольких других популярных в РФ артистов. Практически все были в затемненных очках и с большими букетами цветов.

Фокус также писал о том, что впервые с сердечным приступом Бориса Моисеева госпитализировали в одну из московских клиник в декабре 2010 года. Медики оценивали состояние Моисеева как стабильно тяжелое. Он находился в искусственной коме.