Всего 11 венков: в России похоронили Бориса Моисеева (фото, видео)

Старший брат российского певца не приехал на похороны, а саму церемонию организовывала подруга умершего Алла Пугачева.

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В воскресенье, 2 октября, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили певца Бориса Мисеева, который скончался 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Гроб с останками Моисеева, который умер на 69-м году жизни, вынесли из траурного зала, где состоялось прощание, под аплодисменты.

Далее тело покойного привезли на 21-й участок Троекуровского кладбища. Там уже находилась заранее выкопанная могила.

Возле могилы, в которую опустили гроб с телом, журналисты заметили Сергея Гороха – сценического директора Моисеева, Надежду Бабкину, Филиппа Киркорова и нескольких других популярных в РФ артистов.

[ + – ] Прощание с Борисом Моисеевым

Свежую могилу закрыли еловыми ветками. На нее поставили венки и портрет Бориса Моисеева. Прощание с умершим не было массовым. Так, на могиле поп-музыканта насчитали всего 11 венков.

[ + – ] Гроб Бориса Моисеева в зале прощания

Смерть Бориса Моисеева: что известно

Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Перед этим популярный российский певец перенес несколько инсультов.

Впервые с сердечным приступом его госпитализировали в одну из московских клиник в декабре 2010 года. Медики оценивали состояние Моисеева как стабильно тяжелое. Он находился в искусственной коме.

В конце февраля 2022 года Моисеев активно готовился к возобновлению концертной деятельности, несмотря на перенесенный в 2015 году второй инсульт.

Его тело в квартире на Краснопролетарской улице в Москве обнаружил концертный директор Сергей Горох. Организацию похорон взяла на себя популярная российская певица Алла Пугачева, которая близко общалась с Моисеевым.

У Моисеева остался родной брат Маркс Толкач. В этом году ему исполнилось 82 года.

Ранее Фокус писал о том, что старший брат Бориса Моисеева побоялся прилететь на похороны в Москву. По словам родственника, он не желает участвовать в "войнах" за наследство артиста.

Напомним, что Моисеев скончался в конце сентября в Москве. Первой в квартиру умершего приехала ритуальный агент. Она и вызвала скорую, врачи констатировали смерть артиста.