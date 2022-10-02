Усього 11 вінків: у Росії поховали Бориса Мойсеєва (фото, відео)

Старший брат російського співака не приїхав на похорон, а саму церемонію організовувала подруга Алла Пугачова.

Related video

У неділю, 2 жовтня, на Троєкурівському цвинтарі у Москві поховали співака Бориса Мойсеєва, який помер 27 вересня. Про це повідомляє ТАСС.

Труну з останками Мойсеєва, який помер на 69-му році життя, винесли з жалобної зали, де відбулося прощання, під оплески.

Далі тіло покійного привезли на 21-у ділянку Троєкурівського цвинтаря. Там уже була заздалегідь викопана могила.

Біля могили, в яку опустили труну з тілом, журналісти помітили Сергія Гороха — сценічного директора Мойсеєва, Надію Бабкіну, Філіпа Кіркорова та кількох інших популярних у РФ артистів.

[ + – ] Прощання з Борисом Мойсеєвим

Свіжу могилу закрили ялиновими гілками. На неї поставили вінки та портрет Бориса Мойсеєва. Прощання із померлим не було масовим. Так, на могилі попмузиканта нарахували лише 11 вінків.

[ + – ] Труна Бориса Мойсеєва в залі прощання

Смерть Бориса Мойсеєва: що відомо

Мойсеєв помер 27 вересня 2022 року. Перед цим популярний російський співак переніс кілька інсультів.

Вперше із серцевим нападом його госпіталізували до однієї з московських клінік у грудні 2010 року. Медики оцінювали стан Мойсеєва як стабільно тяжкий. Він був у штучній комі.

Наприкінці лютого 2022 року Мойсеєв активно готувався до відновлення концертної діяльності, попри перенесений у 2015 році другий інсульт.

Його тіло у квартирі на Червонопролетарській вулиці у Москві виявив концертний директор Сергій Горох. Організацію похорону взяла на себе популярна російська співачка Алла Пугачова, яка близько спілкувалася з Мойсеєвим.

У Мойсеєва залишився рідний брат Маркс Толкач. Цього року йому виповнилося 82 роки.

Раніше Фокус писав про те, що старший брат Бориса Мойсеєва побоявся прилетіти на похорон до Москви. За словами родича, він не бажає брати участь у "війнах" за спадок артиста.

Нагадаємо, що Мойсеєв помер наприкінці вересня у Москві. Першою у квартиру померлого приїхала ритуальна агентка. Вона викликала швидку, лікарі констатували смерть артиста.