У Росії слідчі підозрюють, що Бориса Мойсеєва вбили, – ЗМІ

Співробітники СК Москви порушили кримінальну справу за фактом завдання Мойсеєву травм, які спричинили смерть. Наразі слідчі шукають необхідні докази.

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Співробітники Слідчого комітету Москви (РФ) розпочали перевірку за фактом смерті популярного російського співака Бориса Мойсеєва, який помер 27 вересня. Про це повідомив Телеграм-канал Mash,

Адміністрація каналу в опублікованому дописі стверджує, що Слідком порушив кримінальну справу за фактом убивства Бориса Мойсеєва та завдання йому тяжких тілесних ушкоджень, від яких співак і помер.

Зауважимо, що офіційно Слідчий комітет міста Москви не публікував інформацію про початок слідства, який стосувався смерті популярного російського артиста.

Наразі триває експертиза, яка має встановити точну причину смерті Мойсеєва.

Помер Борис Мойсеєв: що про це відомо

Російський співак та артист Борис Мойсеєв помер 27 вересня в одній зі своїх квартир у Москві. Виконавцю було 68 років.

Тіло Мойсеєва знайшов його директор Сергій Горох, який прийшов відвідати артиста.

Першим на місце інциденту прибув ритуальний агент. Вона ж викликала медиків, котрі констатували смерть Мойсеєва. Пізніше в квартиру артиста піднялася поліція.

Організацію похорону взяла на себе співачка Алла Пугачова, яка за життя Бориса Мойсеєва була з ним дружна. А ось старший брат артиста — Маркс Толкач — заявив про те, що боїться бути присутнім на похороні родича. На думку Толкача, на нього можуть робити замах через спадщину.

Мойсеєва поховали 2 жовтня на Троєкурівському цвинтарі. Могила, в якій знаходяться останки співака, розташована на 21 дільниці. На ній лише 11 вінків від близьких друзів.

Нагадаємо, на похороні Бориса Мойсеєва журналісти помітили Сергія Гороха – сценічного директора Мойсеєва, Надію Бабкіну, Філіпа Кіркорова та кількох інших популярних в РФ артистів. Практично всі були в затемнених окулярах і з великими букетами квітів.

Фокус також писав про те, що вперше із серцевим нападом Бориса Мойсеєва госпіталізували до однієї з московських клінік у грудні 2010 року. Медики оцінювали стан Мойсеєва як стабільно тяжкий. Він був у штучній комі.