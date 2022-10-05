5 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Древние поверья говорят, что сегодня нельзя есть рыбу

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Что случилось в этот день?

5 октября православная церковь вспоминает пророка Иона Яшезерского, святых Фоку Синопского и Фоку-Вертоградаря

В мире отмечают день учителя, день осеннего одиночества и Международный день борьбы с проституцией

В Украине 5 октября — день работников уголовного розыска

Что нельзя делать 5 октября?

► есть рыбу — таким образом верующие чтили пророка, находящегося в чреве кита

Народные поверья и приметы:

►Фока в народе почитается как защитник от пожаров и как подающий помощь утопающим

► В этот день чаще всего идут дожди

► много шишек на сосне — к теплой зиме

День ангела празднуют:

Александр, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан и Фока

Кто родился 5 октября?

1864 — Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер

1902 — Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s

А также в этот день:

1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику

1925 — в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время"