5 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Древние поверья говорят, что сегодня нельзя есть рыбу
Что случилось в этот день?
5 октября православная церковь вспоминает пророка Иона Яшезерского, святых Фоку Синопского и Фоку-Вертоградаря
В мире отмечают день учителя, день осеннего одиночества и Международный день борьбы с проституцией
В Украине 5 октября — день работников уголовного розыска
Что нельзя делать 5 октября?
► есть рыбу — таким образом верующие чтили пророка, находящегося в чреве кита
Народные поверья и приметы:
►Фока в народе почитается как защитник от пожаров и как подающий помощь утопающим
► В этот день чаще всего идут дожди
► много шишек на сосне — к теплой зиме
День ангела празднуют:
Александр, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан и Фока
Кто родился 5 октября?
1864 — Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер
1902 — Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s
А также в этот день:
1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику
1925 — в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время"